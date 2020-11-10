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≡ Азербайджан и Армения заявили о прекращении войны в Нагорном Карабахе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40302
Азербайджан и Армения заявили о прекращении войны в Нагорном Карабахе
Отправлено: 10.11.20 - 12:57
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Соответствующее заявление подписали президенты Азербайджана, Армении и России. В нём говорится о полном прекращении огня с 10 ноября 2020 года. В Армении, после того как Пашинян объявил о прекращении войны, начались протесты.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5732
Re: Азербайджан и Армения заявили о прекращении войны в Нагорном...
Отправлено: 10.11.20 - 12:57
#1
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Азербайджан жирной точкой свою партию закончил,сбил российский вертолет якобы случайно и извинился,Россия кровью умылась, сейчас миротворцев отправлять в Карабах их тоже нечайно так убьют и извиняться.На востоке вообще все случайно,протурецкие боевики самолёт случайно сбивали и добивали летчика российского,случайно посла в прямом эфире убивали,извенения извенения....


А по сути мы видим что страна победившей уличной демократии нафиг никому не нужна,никто ей не помог а народный лидер тряпка не смог консолидировать народ на борьбу а ведь этот народ ещё недавно на улицах ходил с транспрантами за все хорошее против всего плохого а как война так это же война! А мы то только по улицам ходить можем) а вот монархический диктатор Алиев смог сделать то что не доделал его отец,и он теперь любим будет в Азербайджане и демократия там нескоро наступит,хотя нужна ли им такая проиграшная демократия?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8477
Азербайджан и Армения заявили о прекращении войны в Нагорном Карабахе
Отправлено: 10.11.20 - 13:31
#2
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Цитата:
abaika95:

Ну все, там конфликт исчерпан. Где же следующий бахнет? Какие прогнозы?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5732
Азербайджан и Армения заявили о прекращении войны в Нагорном Карабахе
Отправлено: 10.11.20 - 14:39
#3
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Цитата-/Ну все, там конфликт исчерпан. Где же следующий бахнет? Какие прогнозы?)/



Канада
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8477
Азербайджан и Армения заявили о прекращении войны в Нагорном Карабахе
Отправлено: 10.11.20 - 22:17
#4
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Цитата:
abaika95:
Канада

Поверю на слово, ведь другого политолога у нас нет знакомого))

Цитата:
abaika95:
Азербайджан жирной точкой свою партию закончил

А то, что туда пришли 2000 зеленых человечков - вы видимо не заметили))

[Исправлено: maxsaf, 10.11.2020 - 22:18]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8477
Re: Азербайджан и Армения заявили о прекращении войны в Нагорном...
Отправлено: 11.11.20 - 12:20
#5
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Щас складывается общая картина, которая выглядит как многоходовочка. Армения начинает антироссийскую политику, удачно всплывает тлеющий конфликт, Россия подтверждает статус мировой державы и миротворца, Азербайджан - подарок за оказанное содействие, Пашинян в бегах - ему антироссийская риторика боком вышла. Статус Турции дальнейший пока не понятен. Просто мнение. :-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5732
Re: Азербайджан и Армения заявили о прекращении войны в Нагорном...
Отправлено: 11.11.20 - 13:42
#6
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Цитата-/то, что туда пришли 2000 зеленых человечков - вы видимо не заметили/



Как пришли так и уйдут,в любом случае их можно нечайно убить и извинится




Цитата-/Россия подтверждает статус мировой державы и миротворца, Азербайджан - подарок за оказанное содействие,/


Хм,интересный ход мысли как у многих сейчас в России, но по факту вы считаете что Россия путем отдачи не дружественному себе Азербайджану тобиш Турции спорных территорий на Южном Кавказе только для того чтобы пашиняна и армян наказать? Армяне после всего очень нехорошо настроены против России в первую очередь,турки в выйгреше они через своих союзников закрепились и полностью считают себя региональной державой, Азербайджан в плюсе новые территории преобрел,в минусе чучуть армяне и очень сильно Россия.Еще пару таких воин и Армения станет как Грузия для России а там и весь Южный Кавказ уже потерян будет потерян
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