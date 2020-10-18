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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 2858
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.10.20 - 13:22
Цитата:
С себя начни.
alex_60:
С себя начни.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9759
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.10.20 - 16:28
Комментарий удален модератором.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.10.20 - 17:44
Уважаемая редакция, сделайте полное интервью с областных министром здравоохранения. По мере возможности конечно. Задайте от пользователей и жителей пару вопросов.
1 когда начнётся вакцинация.
2 возможно ли вакцинация переболевшим.
3 понятно что первые будут чиновники /олигархи и медики. Как в этом случии можно другой категории сделать вакцинацию и сколько будет стоить и где записаться? Вопросы не просто так. В Европу на работу приглашают, Надо полюбому пройти вакцинацию для себя. Эпидемия надолго это уже точно что на пару лет.
1 когда начнётся вакцинация.
2 возможно ли вакцинация переболевшим.
3 понятно что первые будут чиновники /олигархи и медики. Как в этом случии можно другой категории сделать вакцинацию и сколько будет стоить и где записаться? Вопросы не просто так. В Европу на работу приглашают, Надо полюбому пройти вакцинацию для себя. Эпидемия надолго это уже точно что на пару лет.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1157
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.10.20 - 17:49
Цитата:
У нас нет областных министров, у нас руководители областных департаментов или управлении. Министр - это звучит круто!!!
Vit:
областных министром здравоохранения
областных министром здравоохранения
У нас нет областных министров, у нас руководители областных департаментов или управлении. Министр - это звучит круто!!!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11302
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.10.20 - 18:10
Цитата:
В РФ есть мимистры областные. Лучше от этого не стало.
Цитата:
Смотря от чего.
От гриппа вы можете сделать в Москве бесплатно, абсолютно бесплатно. Даже у станций метро стоят скорые в которых всем желающим (конечно с паспортом)
Сделав временную регистрацию на 6мес вы получите от бюджета Москвы все необходимое. Но справка будет на русском исключительно языке.
В любой европейской или американской клинике в Москве вас привьют импортной или российской вакциной за деньги и выдадут нужный сертификат на английском.
От пневмы делают на крупных предприятиях, бесплатно.
От COVID проходит тестирование третьей последней стадии и может быть до конца года появится. Но не факт.
И чиновники не горят желанием. Иммунитет понятие коллективное. Достаточно привить например 80% популяции и вирусу просто невозможно будет распространяться, так как полюбому коэффициент заражения будет меньше единицы. То есть носитель в большинстве будет сталкиваться с привитыми. Поэтому чинуши предпочитают не рисковать и призывать подданных, а сами не делать. Бывают исключения, когда чиновник избирается, тогда он прививается, чтоб быть с жителями и показать пример, чтоб в обществе как можно быстрее наработать порог привитых при котором вирус не может передаться более чем одному и размножиться в популяции
ACROS: У нас нет областных министровVit наверное в РФ работал.
В РФ есть мимистры областные. Лучше от этого не стало.
Цитата:
Vit: 3 понятно что первые будут чиновники /олигархи и медики. Как в этом случии можно другой категории сделать вакцинацию и сколько будет стоить и где записаться?
Смотря от чего.
От гриппа вы можете сделать в Москве бесплатно, абсолютно бесплатно. Даже у станций метро стоят скорые в которых всем желающим (конечно с паспортом)
Сделав временную регистрацию на 6мес вы получите от бюджета Москвы все необходимое. Но справка будет на русском исключительно языке.
В любой европейской или американской клинике в Москве вас привьют импортной или российской вакциной за деньги и выдадут нужный сертификат на английском.
От пневмы делают на крупных предприятиях, бесплатно.
От COVID проходит тестирование третьей последней стадии и может быть до конца года появится. Но не факт.
И чиновники не горят желанием. Иммунитет понятие коллективное. Достаточно привить например 80% популяции и вирусу просто невозможно будет распространяться, так как полюбому коэффициент заражения будет меньше единицы. То есть носитель в большинстве будет сталкиваться с привитыми. Поэтому чинуши предпочитают не рисковать и призывать подданных, а сами не делать. Бывают исключения, когда чиновник избирается, тогда он прививается, чтоб быть с жителями и показать пример, чтоб в обществе как можно быстрее наработать порог привитых при котором вирус не может передаться более чем одному и размножиться в популяции
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 1933
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.10.20 - 12:59
Что сегодня на сайте? Через меню нельзя войти. Только через ленту форума и то пропадает, если зашел в основные новости. Прокомментировать новости не получается.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.11.20 - 13:10
Последние новости почему-то не комментируются.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.11.20 - 14:21
Заработало)
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 596
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 10.11.20 - 13:14
Цитата:
Наш министр до сих пор не предоставил статистику по пневмонии. Хотя обещал давать эти данные по первым числам каждого месяца. Что уж там о вакцинации говорить
Vit:
Уважаемая редакция, сделайте полное интервью с областных министром здравоохранения.
Уважаемая редакция, сделайте полное интервью с областных министром здравоохранения.
Наш министр до сих пор не предоставил статистику по пневмонии. Хотя обещал давать эти данные по первым числам каждого месяца. Что уж там о вакцинации говорить
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.11.20 - 11:45
Люди, кто в курсе. Сколько у нас стоит пройти тест на антитела? Я нашёл в рф экспресс тесты в аптеках. По 1800 руб штука. Думаю купить нет. Или у нас пройти. Хочу в декабре сделать. спустя как бы полгода от болезни. Посмотреть. Остались антитела?
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