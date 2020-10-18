Отправлено: - 18:10

ACROS: У нас нет областных министров

Vit: 3 понятно что первые будут чиновники /олигархи и медики. Как в этом случии можно другой категории сделать вакцинацию и сколько будет стоить и где записаться?

Цитата:Vit наверное в РФ работал.В РФ есть мимистры областные. Лучше от этого не стало.Цитата:Смотря от чего.От гриппа вы можете сделать в Москве бесплатно, абсолютно бесплатно. Даже у станций метро стоят скорые в которых всем желающим (конечно с паспортом)Сделав временную регистрацию на 6мес вы получите от бюджета Москвы все необходимое. Но справка будет на русском исключительно языке.В любой европейской или американской клинике в Москве вас привьют импортной или российской вакциной за деньги и выдадут нужный сертификат на английском.От пневмы делают на крупных предприятиях, бесплатно.От COVID проходит тестирование третьей последней стадии и может быть до конца года появится. Но не факт.И чиновники не горят желанием. Иммунитет понятие коллективное. Достаточно привить например 80% популяции и вирусу просто невозможно будет распространяться, так как полюбому коэффициент заражения будет меньше единицы. То есть носитель в большинстве будет сталкиваться с привитыми. Поэтому чинуши предпочитают не рисковать и призывать подданных, а сами не делать. Бывают исключения, когда чиновник избирается, тогда он прививается, чтоб быть с жителями и показать пример, чтоб в обществе как можно быстрее наработать порог привитых при котором вирус не может передаться более чем одному и размножиться в популяции