Прогноз на 5 дней
пасмурно0°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 88% влажность
  • З-СЗ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40302
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 09:52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Языковую проблему Владимир Чепель предлагает решать следующим образом: создавать как можно больше качественного, интересного контента на казахском языке и распространять его в социальных сетях, на популярных интернет-платформах.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8477
Re: "Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на...
Отправлено: 11.11.20 - 09:52
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новость хорошая, интересная :-)
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9820
Re: "Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на...
Отправлено: 11.11.20 - 10:14
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
, а тут я, русский, задаю вопрос на казахском, но мне отвечают по-русски. Тогда мне становится не по себе, если честно», – признался Владимир Чепель.

Мне щас тоже стало не по себе, если честно:)) ну то что он знает казахский язык, это молодец конечно. Но при этом он не любит свои родной язык получается.
P.S Ну Абайка, нашёл же новость.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13319
Re: "Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на...
Отправлено: 11.11.20 - 10:28
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я прогулялся по Алматы и заметил, что люди говорят по-русски. Казахи говорят по-русски. В декабре прошлого года, когда я был в Нур-Султане, и во всех магазинах говорят по-русски.

Источник:


Цитата:
Раньше в аулах


Может провести какую-то причинно-следственную связь о достаточности казахского языка в аулах и недостаточности его в городах?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9820
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 10:40
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да врет он. Что в алматы, что в астане, везде говорят на казахском языке, и очень редко на русском. Это он так на госслужбе прогинается. Таким видимо способом решил.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8477
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 10:41
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Чел родился в казахском ауле, всю жизнь прожил в этой языковой среде, а теперь удивляется, почему это он говорит свободно на казахском, а остальные - не говорят))) Неужели та самая среда так повлияла на его способности рассуждать? :lol:
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13319
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 11:35
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Что в алматы, что в астане, везде говорят на казахском языке, и очень редко на русском.

Это для тебя, северного городского, так. А для него, южного аульского, - слишком много русского и мало казахского.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8477
Re: "Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на...
Отправлено: 11.11.20 - 11:43
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо больше таких новостей - и может сам Абайка95 казахский язык начнет учить))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5732
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 13:34
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Надо больше таких новостей - и может сам Абайка95 казахский язык начнет учить/



Да мне не надо) а то что надо больше таких новостей, могу устроить)
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20389
Re: "Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на...
Отправлено: 11.11.20 - 13:38
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Новость хорошая, интересная :-)

Цитата:
Vit:
Ну Абайка, нашёл же новость.

Этой новости, уже - неделя.

А абай, только - нашёл её.
Выговор ему от начадьства - нада... :lol: ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: drakon, Iney

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS