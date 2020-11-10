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≡ Санитарные посты по всему периметру Костанайской области установят с 12 ноября
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40300
Санитарные посты по всему периметру Костанайской области установят с 12 ноября
Отправлено: 10.11.20 - 21:11
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Такое решение приняли на очередном заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сообщил аким области Архимед МУХАМБЕТОВ на своей странице в Instagram. Также будет усилена работа мониторинговых групп.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
61
Re: Санитарные посты по всему периметру Костанайской области...
Отправлено: 10.11.20 - 21:11
#1
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Да что там мелочиться,протяните колючую проводку вокруг области,пустите ток 220в или лучше 380в и всё все будут сидеть дома и дальше области ни шагу. А если кто полезет через проводку,пулю ему в спину. Вообще уже не знают что придумать твари...
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5892
Санитарные посты по всему периметру Костанайской области установят с 12 ноября
Отправлено: 10.11.20 - 21:39
#2
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Цитата:
Охотник:
колючую проводку вокруг области,пустите ток 220в или лучше 380в

Ну это в принципе одно и тоже, только фазовое и по отношению к нулю.. ;-)
И пардон напряжение.
А в прицепе это всего лишь меры, которые носят рекомендательный характер.
Но акимат с Нечитайло не в курсе наверное. :lol:

[Исправлено: elektron, 10.11.2020 - 16:45]
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
61
Re: Санитарные посты по всему периметру Костанайской области...
Отправлено: 10.11.20 - 22:25
#3
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Не пойму фразы /по периметру области/. Если движение по Введенской трассе между таможнями 2 машины в час,стоит ли ставить эти посты это же не рентабельно никак. Просто трата денег в пустую. Да и на других направлениях ,кроме Кайрака,тоже движение не ахти. Отмывание денег без зазрения совести
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5892
Санитарные посты по всему периметру Костанайской области установят с 12 ноября
Отправлено: 11.11.20 - 00:44
#4
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Для любителей статистики и кто может посчитать 2+2 :lol:
инфо от ВОЗ
Думайте сами считайте сами ... ;-)
ПС: умерло в этом году в почти реальном времени тут

[Исправлено: elektron, 10.11.2020 - 19:52]
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