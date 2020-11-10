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≡ «Засунул бутылку в задний проход» - в чём обвиняют полицейских из Лисаковска?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40300
«Засунул бутылку в задний проход» - в чём обвиняют полицейских из Лисаковска?
Отправлено: 10.11.20 - 18:15
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Инцидент, ставший поводом для судебного процесса, случился 27 ноября 2019 года - через месяц после того, как Ирина Б. и её сожитель Николай Ю. приехали в Лисаковск - к маме Ирины. Выпили, поругались, вызвали полицию...
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20388
«Засунул бутылку в задний проход» - в чём обвиняют полицейских из Лисаковска?
Отправлено: 10.11.20 - 22:39
#15
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Цитата:
maxsaf:
Где гарантия, что так не поступают с каждым?

Да, гарантии - нет.И бутылка, с презервативом
уже наготове, или в аптеку, за ним бегали?
А может Дежурный им выдаёт? Вместе с оружием... :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8471
«Засунул бутылку в задний проход» - в чём обвиняют полицейских из Лисаковска?
Отправлено: 10.11.20 - 22:41
#16
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Цитата:
elektron:

А те, кто не вызывал, а например, просто с чистым ватманом стоял возле акимата?
Не удивительно, что в реальную опозицию никто идти не хочет)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8471
«Засунул бутылку в задний проход» - в чём обвиняют полицейских из Лисаковска?
Отправлено: 10.11.20 - 22:44
#17
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Цитата:
drakon:
или в аптеку, за ним бегали?

Зачем бегать каждый раз, а вдруг там один на всех?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5891
«Засунул бутылку в задний проход» - в чём обвиняют полицейских из Лисаковска?
Отправлено: 10.11.20 - 22:45
#18
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Цитата:
maxsaf:
А те, кто не вызывал, а например, просто с чистым ватманом стоял возле акимата?

Но если в здравом уме, трезвый (ая), значит по обоюдному согласию :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8471
«Засунул бутылку в задний проход» - в чём обвиняют полицейских из Лисаковска?
Отправлено: 10.11.20 - 22:50
#19
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Цитата:
elektron:
Но если в здравом уме, трезвый (ая), значит по обоюдному согласию

Тому трансгендеру, Виктория вроде, можно сказать - повезло. Где интересно защитники из "Не молчи". Почему молчат?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8471
«Засунул бутылку в задний проход» - в чём обвиняют полицейских из Лисаковска?
Отправлено: 10.11.20 - 22:55
#20
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Начальник их тоже должен подать в отставку, за такой проступок подчиненных. Абайка меня все приглашает, то в гости приехать, то за командировочными. Нафиг нужно - вдруг маску забуду одеть - и в полицию заберут)))
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