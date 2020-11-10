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≡ «Засунул бутылку в задний проход» - в чём обвиняют полицейских из Лисаковска?
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40300
«Засунул бутылку в задний проход» - в чём обвиняют полицейских из Лисаковска?
Отправлено: 10.11.20 - 18:15
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Инцидент, ставший поводом для судебного процесса, случился 27 ноября 2019 года - через месяц после того, как Ирина Б. и её сожитель Николай Ю. приехали в Лисаковск - к маме Ирины. Выпили, поругались, вызвали полицию...
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20388
Re: «Засунул бутылку в задний проход» - в чём обвиняют...
Отправлено: 10.11.20 - 18:15
#1
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Думаю, что это не впервые... :lol: :-o
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9817
Re: «Засунул бутылку в задний проход» - в чём обвиняют...
Отправлено: 10.11.20 - 18:24
#2
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Смешно. Улыбнула статейка. Цирк в городе лисаковск. Обе стороны артисты. Для одних будет урок, теперь они нажравшись не когда больше не будут вызывать полисию на свои семейные пьяные разборки. А полицейский явно с отклонениями:))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5729
Re: «Засунул бутылку в задний проход» - в чём обвиняют...
Отправлено: 10.11.20 - 18:29
#3
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Цитата-/следствием занялась антикоррупционная служба Костанайской области, сотрудники которой и довели дело до суда./



Вопрос на засыпку а антикорр тут причем? Прокуратура, УСБ, КНБ ещё ладно но аналог ОБХСС тут причем? То насчёт памятников высказываются то в явную уголовку лезут,или антикорр уже заменяет собой все структуры собственной безопасности?)




Цитата-/Думаю, что это не впервые...:lol: /


Смайл от старого сидельца с улыбкой)
Иронично)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13317
Re: «Засунул бутылку в задний проход» - в чём обвиняют...
Отправлено: 10.11.20 - 18:50
#4
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Звери какие-то, а не люди.
Цитата:
- Тем временем, Байменов меня избивал в опорном пункте, - продолжил рассказ Николай. - Он спрашивал мою фамилию. У меня была истерика, я не назвал свою, а сказал, что я - Путин. Он бил меня по лицу и сказал: «Сейчас ты будешь не Путин, а п...р».

Источник:

Из этого немного понятно что пьяные неадекваты никакого уважения не вызывали и возможно даже провоцировали полицейских, но для таких действий - всё равно не оправдание. Хотелось бы услышать их версию.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4235
Re: «Засунул бутылку в задний проход» - в чём обвиняют...
Отправлено: 10.11.20 - 18:58
#5
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Кстати, с праздником, дорогие доблестные сотрудники советской милиции.
Раньше комиссию не смогли бы пройти такие работники правосудия, потому что доктора сразу бы вычислили и не допустили к работе
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Fasd
§ Fasd
(Пользователи)
Регистрация:
03.12.18
Сообщений:
58
Re: «Засунул бутылку в задний проход» - в чём обвиняют...
Отправлено: 10.11.20 - 18:59
#6
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Цитата:

После чего, раздвинув потерпевшему ягодицы, Байменов через анальное отверстие дважды ввел в задний проход потерпевшего горловину бутылки с надетым на нее презервативом, удерживая ее там около минуты, причинив потерпевшему сильную физическую боль и нравственные страдания.

Боже мой кого только не берут в полицию даже лиц с нетрадиционой ориентаций.Ну и ну дожили.Престиж полиций совсем упал до 0%.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5729
«Засунул бутылку в задний проход» - в чём обвиняют полицейских из Лисаковска?
Отправлено: 10.11.20 - 19:06
#7
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Цитата-/Раньше комиссию не смогли бы пройти такие работники правосудия, потому что доктора сразу бы вычислили и не допустили к работе/




Странно как же такие прошедшие комиссию милиционеры в пьяном угаре убили в начале 80ых сотрудника КГБ за коробку конфет и бутылку коньяка? Затоптали ногами в опорке хотя уже видели удостоверение. Бес попутал? Нет в СССР к мистике было радикальное отношение тогда что?





Цитата-/Хотелось бы услышать их версию./


Не будет там версии,психика повернута у людей уже от общения со сбродом, дракон ты давече спрашивал от чего полицейские раньше шахтеров на пенсию уходят,вот поэтому и уходят потомучто мозги набекрень уже.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2099
Re: «Засунул бутылку в задний проход» - в чём обвиняют...
Отправлено: 10.11.20 - 19:07
#8
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Наденет погоны и считает себя Богом!
Законом пренебрегает - он с погонами уже сам Закон.
Им никто не вбил в голову, что по какой бы причине и какой бы человек (алкоголик, тупица, безграмотный, хулиган и т.п.) ни попал в их поле деятельности, он ЧЕЛОВЕК и ГРАЖДАНИН, а не их раб.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20388
«Засунул бутылку в задний проход» - в чём обвиняют полицейских из Лисаковска?
Отправлено: 10.11.20 - 20:23
#9
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Цитата:
abaika95:
потомучто мозги набекрень уже.

Так они приходят, в полицию, уже с мозгами -
набекрень, а им ещё и пенсию - дают... 8-) :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5891
«Засунул бутылку в задний проход» - в чём обвиняют полицейских из Лисаковска?
Отправлено: 10.11.20 - 22:07
#10
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Вот действительно не мог понять

А оно воно оно как, достаточно полисяев в Лисаковске вызвать, и всё будет организовано.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
419
Re: «Засунул бутылку в задний проход» - в чём обвиняют...
Отправлено: 10.11.20 - 22:14
#11
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Что не инцидент с извращениями так полицейские.. Что у этих стражей порядка происходит в голове,когда они это делают с мужиками?? Думаю не по любви,а проф псих заболевание. Ну а алкашам урок будет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8471
«Засунул бутылку в задний проход» - в чём обвиняют полицейских из Лисаковска?
Отправлено: 10.11.20 - 22:26
#12
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Цитата:
Сабыр:
Что не инцидент с извращениями так полицейские..

Где гарантия, что так не поступают с каждым? Они же записывают видео и угрожают обнародовать. Не каждый о таком жаловаться побежит.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8471
«Засунул бутылку в задний проход» - в чём обвиняют полицейских из Лисаковска?
Отправлено: 10.11.20 - 22:29
#13
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Цитата:
Сабыр:
Ну а алкашам урок будет.

А не алкаши тоже через такую процедуру проходят?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5891
«Засунул бутылку в задний проход» - в чём обвиняют полицейских из Лисаковска?
Отправлено: 10.11.20 - 22:38
#14
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Цитата:
maxsaf:
А не алкаши тоже через такую процедуру проходят?

Ну те кто прошёл, явно полисяев больше вызывать не будет. Остаются, те кто не прошёл. Так со временем в полисяи усятки (участке) вообще скоро вызовов не будет. Тишь да благодать. Каждый сам решает свои проблемы по своему, профилактика однако.
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