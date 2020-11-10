Re: Санитарные посты по всему периметру Костанайской области...

Отправлено: - 21:11

Да что там мелочиться,протяните колючую проводку вокруг области,пустите ток 220в или лучше 380в и всё все будут сидеть дома и дальше области ни шагу. А если кто полезет через проводку,пулю ему в спину. Вообще уже не знают что придумать твари...