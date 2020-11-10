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≡ Маски на 5,5 млн тенге пытались вывезти из Казахстана в Россию через "Кайрак"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40299
Маски на 5,5 млн тенге пытались вывезти из Казахстана в Россию через "Кайрак"
Отправлено: 10.11.20 - 13:33
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Попытку незаконного вывоза сотрудники пограничной службы пресекли 8 ноября на автомобильном пропускном пункте "Кайрак", сообщает пресс-служба КНБ РК. В задержанной машине пограничники обнаружили 9 600 комплектов фильтрующих масок.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8463
Re: Маски на 5,5 млн тенге пытались вывезти из Казахстана в...
Отправлено: 10.11.20 - 13:33
#1
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Хорошие масочки. Наверное их опять утилизируют :-(
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Corpse
§ Corpse
(Пользователи)
Регистрация:
26.02.07
Сообщений:
23
Re: Маски на 5,5 млн тенге пытались вывезти из Казахстана в...
Отправлено: 10.11.20 - 14:32
#2
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Алло, господа, это ни разу не медицинская маска :lol:
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
886
Re: Маски на 5,5 млн тенге пытались вывезти из Казахстана в...
Отправлено: 10.11.20 - 15:18
#3
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Corpse
§ Corpse
(Пользователи)
Регистрация:
26.02.07
Сообщений:
23
Re: Маски на 5,5 млн тенге пытались вывезти из Казахстана в...
Отправлено: 10.11.20 - 16:50
#4
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Да, интересно, вернут?)
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
472
Маски на 5,5 млн тенге пытались вывезти из Казахстана в Россию через "Кайрак"
Отправлено: 10.11.20 - 20:21
#5
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Сначала за маски привлекают, потом за картошку?
Так-то допривлекаетесь
:-x :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5889
Маски на 5,5 млн тенге пытались вывезти из Казахстана в Россию через "Кайрак"
Отправлено: 10.11.20 - 20:26
#6
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Цитата:
maxsaf:
Наверное их опять утилизируют

Да не, наверное их опять попробуют протащить через границу по третьему кругу. :lol: 8-)
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О
* Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
60
Re: Маски на 5,5 млн тенге пытались вывезти из Казахстана в...
Отправлено: 10.11.20 - 21:04
#7
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Родина может спать спокойно,партия намордников останется для своих барановирусов,а не для чужих
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8463
Маски на 5,5 млн тенге пытались вывезти из Казахстана в Россию через "Кайрак"
Отправлено: 10.11.20 - 21:21
#8
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Цитата:
elektron:
Да не, наверное их опять попробуют протащить через границу по третьему кругу.

Недалеко от меня есть завод 3M. Но где в Казахстане такой же завод - я не знаю. Это или подделка, или реально маски туда-сюда возят :lol: :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5889
Маски на 5,5 млн тенге пытались вывезти из Казахстана в Россию через "Кайрак"
Отправлено: 10.11.20 - 21:49
#9
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Цитата:
maxsaf:
Это или подделка, или реально маски туда-сюда возят

Да не их уже третий раз просто вывезти не могут. ;-)
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