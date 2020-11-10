Отправлено: - 21:21

elektron:

Да не, наверное их опять попробуют протащить через границу по третьему кругу.

Цитата:Недалеко от меня есть завод 3M. Но где в Казахстане такой же завод - я не знаю. Это или подделка, или реально маски туда-сюда возят