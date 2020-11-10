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После чего, раздвинув потерпевшему ягодицы, Байменов через анальное отверстие дважды ввел в задний проход потерпевшего горловину бутылки с надетым на нее презервативом, удерживая ее там около минуты, причинив потерпевшему сильную физическую боль и нравственные страдания.

Цитата:Боже мой кого только не берут в полицию даже лиц с нетрадиционой ориентаций.Ну и ну дожили.Престиж полиций совсем упал до 0%.