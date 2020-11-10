«Засунул бутылку в задний проход» - в чём обвиняют полицейских из Лисаковска?
Отправлено: 10.11.20 - 18:15
Инцидент, ставший поводом для судебного процесса, случился 27 ноября 2019 года - через месяц после того, как Ирина Б. и её сожитель Николай Ю. приехали в Лисаковск - к маме Ирины. Выпили, поругались, вызвали полицию... Читать новость
Смешно. Улыбнула статейка. Цирк в городе лисаковск. Обе стороны артисты. Для одних будет урок, теперь они нажравшись не когда больше не будут вызывать полисию на свои семейные пьяные разборки. А полицейский явно с отклонениями:))
Цитата-/следствием занялась антикоррупционная служба Костанайской области, сотрудники которой и довели дело до суда./
Вопрос на засыпку а антикорр тут причем? Прокуратура, УСБ, КНБ ещё ладно но аналог ОБХСС тут причем? То насчёт памятников высказываются то в явную уголовку лезут,или антикорр уже заменяет собой все структуры собственной безопасности?)
- Тем временем, Байменов меня избивал в опорном пункте, - продолжил рассказ Николай. - Он спрашивал мою фамилию. У меня была истерика, я не назвал свою, а сказал, что я - Путин. Он бил меня по лицу и сказал: «Сейчас ты будешь не Путин, а п...р».
После чего, раздвинув потерпевшему ягодицы, Байменов через анальное отверстие дважды ввел в задний проход потерпевшего горловину бутылки с надетым на нее презервативом, удерживая ее там около минуты, причинив потерпевшему сильную физическую боль и нравственные страдания.
Боже мой кого только не берут в полицию даже лиц с нетрадиционой ориентаций.Ну и ну дожили.Престиж полиций совсем упал до 0%.
Цитата-/Раньше комиссию не смогли бы пройти такие работники правосудия, потому что доктора сразу бы вычислили и не допустили к работе/
Странно как же такие прошедшие комиссию милиционеры в пьяном угаре убили в начале 80ых сотрудника КГБ за коробку конфет и бутылку коньяка? Затоптали ногами в опорке хотя уже видели удостоверение. Бес попутал? Нет в СССР к мистике было радикальное отношение тогда что?
Цитата-/Хотелось бы услышать их версию./
Не будет там версии,психика повернута у людей уже от общения со сбродом, дракон ты давече спрашивал от чего полицейские раньше шахтеров на пенсию уходят,вот поэтому и уходят потомучто мозги набекрень уже.
Наденет погоны и считает себя Богом! Законом пренебрегает - он с погонами уже сам Закон. Им никто не вбил в голову, что по какой бы причине и какой бы человек (алкоголик, тупица, безграмотный, хулиган и т.п.) ни попал в их поле деятельности, он ЧЕЛОВЕК и ГРАЖДАНИН, а не их раб.
Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать