Re: Оценить их работу просят ЦОНы казахстанцев

Отправлено: - 18:44

Всё познаётся в сравнении. В России вся эта система работает очень тяжело - куча копий, заявления вручную, буквоедство. В Казахстане писал заявление на выписку в свободной форме, слова некоторые местами поменял - думал, скажут переписывать. Но нет - приняли! В России до каждого слова докапываются - то ли это действительно важно, то ли каждому нужно свою значимость почувствовать.

Правда, компетенция в Казахстане...не очень. Заказывал технический план на квартиру, зарегистрировал его. А потом покупатель моей квартиры заметил несоответствие площади - вместо 2 квадратов в коридоре было написано 8. И так моя квартира "увеличилась" на 6 квадратов. И ни на каком этапе это не заметили! Правда, мне вернули деньги (лично человек, который ошибся) и сказали сделать повторный вызов. Было потеряно время. В моём случае даже критичное.