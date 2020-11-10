Прогноз на 5 дней
пасмурно+1°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 64% влажность
  • Ю-ЮЗ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Оценить их работу просят ЦОНы казахстанцев
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40298
Оценить их работу просят ЦОНы казахстанцев
Отправлено: 10.11.20 - 17:01
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опрос позволит узнать, насколько люди довольны работой госкорорации, выявить недочеты в работе и устранить их, сообщает пресс-служба НАО «Правительство для граждан». QR-коды, ведущие на страницу опроса, появились во всех 339 отделениях.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4235
Re: Оценить их работу просят ЦОНы казахстанцев
Отправлено: 10.11.20 - 17:01
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ольны работой госкорорации
А что это такое?
Профайл Посетить вебсайт
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13315
Re: Оценить их работу просят ЦОНы казахстанцев
Отправлено: 10.11.20 - 18:44
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё познаётся в сравнении. В России вся эта система работает очень тяжело - куча копий, заявления вручную, буквоедство. В Казахстане писал заявление на выписку в свободной форме, слова некоторые местами поменял - думал, скажут переписывать. Но нет - приняли! В России до каждого слова докапываются - то ли это действительно важно, то ли каждому нужно свою значимость почувствовать.
Правда, компетенция в Казахстане...не очень. Заказывал технический план на квартиру, зарегистрировал его. А потом покупатель моей квартиры заметил несоответствие площади - вместо 2 квадратов в коридоре было написано 8. И так моя квартира "увеличилась" на 6 квадратов. И ни на каком этапе это не заметили! Правда, мне вернули деньги (лично человек, который ошибся) и сказали сделать повторный вызов. Было потеряно время. В моём случае даже критичное.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS