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≡ Азербайджан и Армения заявили о прекращении войны в Нагорном Карабахе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40296
Азербайджан и Армения заявили о прекращении войны в Нагорном Карабахе
Отправлено: 10.11.20 - 12:57
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Соответствующее заявление подписали президенты Азербайджана, Армении и России. В нём говорится о полном прекращении огня с 10 ноября 2020 года. В Армении, после того как Пашинян объявил о прекращении войны, начались протесты.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5727
Re: Азербайджан и Армения заявили о прекращении войны в Нагорном...
Отправлено: 10.11.20 - 12:57
#1
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Азербайджан жирной точкой свою партию закончил,сбил российский вертолет якобы случайно и извинился,Россия кровью умылась, сейчас миротворцев отправлять в Карабах их тоже нечайно так убьют и извиняться.На востоке вообще все случайно,протурецкие боевики самолёт случайно сбивали и добивали летчика российского,случайно посла в прямом эфире убивали,извенения извенения....


А по сути мы видим что страна победившей уличной демократии нафиг никому не нужна,никто ей не помог а народный лидер тряпка не смог консолидировать народ на борьбу а ведь этот народ ещё недавно на улицах ходил с транспрантами за все хорошее против всего плохого а как война так это же война! А мы то только по улицам ходить можем) а вот монархический диктатор Алиев смог сделать то что не доделал его отец,и он теперь любим будет в Азербайджане и демократия там нескоро наступит,хотя нужна ли им такая проиграшная демократия?)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8462
Азербайджан и Армения заявили о прекращении войны в Нагорном Карабахе
Отправлено: 10.11.20 - 13:31
#2
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Цитата:
abaika95:

Ну все, там конфликт исчерпан. Где же следующий бахнет? Какие прогнозы?)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5727
Азербайджан и Армения заявили о прекращении войны в Нагорном Карабахе
Отправлено: 10.11.20 - 14:39
#3
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Цитата-/Ну все, там конфликт исчерпан. Где же следующий бахнет? Какие прогнозы?)/



Канада
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