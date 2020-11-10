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≡ Как выбирали Байдена - Первый взгляд на политическую систему США глазами мигранта: интересно, но очень сложно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40296
Как выбирали Байдена - Первый взгляд на политическую систему США глазами мигранта: интересно, но очень сложно
Отправлено: 10.11.20 - 14:38
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Люди скандировали “Байден, Байден!” из окон квартир и гремели посудой, автомобилисты сигналили, на улицах появились люди с плакатами “Трамп, ты уволен!”, а в магазинах на радостях даже не выбили витрины. Переехавший в США журналист "НГ" - о своих впечатлениях от главного политического события в этой стране.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5727
Re: Как выбирали Байдена - Первый взгляд на политическую систему...
Отправлено: 10.11.20 - 14:38
#1
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В стране где при первом возможном бунте толпы мародеров обносят местные магазины а стрельба на улицах с валяющимися торчками-будничная норма, конечно не может быть никаких фальсификаций во время голосования!) Это же Оплот свободы
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