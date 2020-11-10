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Люди скандировали “Байден, Байден!” из окон квартир и гремели посудой, автомобилисты сигналили, на улицах появились люди с плакатами “Трамп, ты уволен!”, а в магазинах на радостях даже не выбили витрины. Переехавший в США журналист "НГ" - о своих впечатлениях от главного политического события в этой стране.