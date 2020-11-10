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≡ Маски на 5,5 млн тенге пытались вывезти из Казахстана в Россию через "Кайрак"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40296
Маски на 5,5 млн тенге пытались вывезти из Казахстана в Россию через "Кайрак"
Отправлено: 10.11.20 - 13:33
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Попытку незаконного вывоза сотрудники пограничной службы пресекли 8 ноября на автомобильном пропускном пункте "Кайрак", сообщает пресс-служба КНБ РК. В задержанной машине пограничники обнаружили 9 600 комплектов фильтрующих масок.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8462
Re: Маски на 5,5 млн тенге пытались вывезти из Казахстана в...
Отправлено: 10.11.20 - 13:33
#1
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Хорошие масочки. Наверное их опять утилизируют :-(
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Corpse
§ Corpse
(Пользователи)
Регистрация:
26.02.07
Сообщений:
22
Re: Маски на 5,5 млн тенге пытались вывезти из Казахстана в...
Отправлено: 10.11.20 - 14:32
#2
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Алло, господа, это ни разу не медицинская маска :lol:
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