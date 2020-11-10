Re: Демонтаж колеса обозрения начался в Рудном. Кто дал деньги?

Отправлено: - 13:41

АО "Рудныйсоколовстрой" уже и не стесняется показывать как он любит распорядителей бюджета.

В суде по спору строительства общежития медицинского колледжа, АО "Рудныйсоколовстрой" заявлял, что фирма может развалится если суд приостановит работы на объекте в силу тяжелого финансового положения.

А тут решили «добровольно» раскошелиться.

Удивляет открытость и готовность с которой «бедолаги» тут как тут и не возникает сомнения, что в конечном итоге не виновные понесут все расходы по решению суда, а опять таки бюджет, хотя и опосредованно через нехитрые схемы.