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≡ Демонтаж колеса обозрения начался в Рудном. Кто дал деньги?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40296
Демонтаж колеса обозрения начался в Рудном. Кто дал деньги?
Отправлено: 10.11.20 - 11:28
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В компании пока отказываются комментировать собственное предложение помощи. Неизвестными пока остаются ответы на вопросы: какая фирма осуществляет технический надзор и кто разрабатывал проект демонтажа.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8462
Re: Демонтаж колеса обозрения начался в Рудном. Кто дал деньги?
Отправлено: 10.11.20 - 11:28
#1
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Цитата:
Руководство "Рудныйсоколовстрой" отказывается комментировать "НГ" свою инициативу.

"Мутные" дела в основном все плохо заканчиваются)
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3713
Re: Демонтаж колеса обозрения начался в Рудном. Кто дал деньги?
Отправлено: 10.11.20 - 13:41
#2
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АО "Рудныйсоколовстрой" уже и не стесняется показывать как он любит распорядителей бюджета.
В суде по спору строительства общежития медицинского колледжа, АО "Рудныйсоколовстрой" заявлял, что фирма может развалится если суд приостановит работы на объекте в силу тяжелого финансового положения.
А тут решили «добровольно» раскошелиться.
Удивляет открытость и готовность с которой «бедолаги» тут как тут и не возникает сомнения, что в конечном итоге не виновные понесут все расходы по решению суда, а опять таки бюджет, хотя и опосредованно через нехитрые схемы.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5727
Re: Демонтаж колеса обозрения начался в Рудном. Кто дал деньги?
Отправлено: 10.11.20 - 14:42
#3
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Ну сталкер же хотел незамедлительного демонтажа,вот и получил а там какими схемами это сделано уже не важно)
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