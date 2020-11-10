Re: Азербайджан и Армения заявили о прекращении войны в Нагорном...

Отправлено: - 12:57

Азербайджан жирной точкой свою партию закончил,сбил российский вертолет якобы случайно и извинился,Россия кровью умылась, сейчас миротворцев отправлять в Карабах их тоже нечайно так убьют и извиняться.На востоке вообще все случайно,протурецкие боевики самолёт случайно сбивали и добивали летчика российского,случайно посла в прямом эфире убивали,извенения извенения....





А по сути мы видим что страна победившей уличной демократии нафиг никому не нужна,никто ей не помог а народный лидер тряпка не смог консолидировать народ на борьбу а ведь этот народ ещё недавно на улицах ходил с транспрантами за все хорошее против всего плохого а как война так это же война! А мы то только по улицам ходить можем) а вот монархический диктатор Алиев смог сделать то что не доделал его отец,и он теперь любим будет в Азербайджане и демократия там нескоро наступит,хотя нужна ли им такая проиграшная демократия?)