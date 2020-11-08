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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 909 из 909«1...907908909
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5885
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 15:16
#13621
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Цитата:
abaika95:
вроде история одна а трактовка разная)

А я уж было поверил, что история однозначна :-x
а оно во то но что
Цитата:
abaika95:
Это смотря чья политическая сила дальше возьмёт вверх
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20385
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 15:30
#13622
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Цитата:
abaika95:
Дракон перезайди со своей страницы не сиди от Таноми)

Да я тут от ОК, только зайти не могу... 8-) :-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5724
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 16:05
#13623
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Цитата-/А я уж было поверил, что история однозначна а оно во то но что/



Ёпт вроде с Йангом уже прямым текстом пишем, история одна а вот трактовка ее различна как судить о украинских событиях через 100 лет? Читая и веря источникам от украинцев или от россиян?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5885
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 17:32
#13624
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Цитата:
abaika95:
ерез 100 лет?

Во куда вас занесло то? ;-)
Сегодня определится не можем, кто Навального траванул. А вы на 100лет замахиваетесь. Ёпт с янгом прямым текстом. :lol: 8-)
Да и как с этим теперь жить то?
\\abaika95:Это смотря чья политическая сила дальше возьмёт вверх\\ ;-)

[Исправлено: elektron, 08.11.2020 - 12:48]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13313
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 18:28
#13625
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Цитата:
elektron:
Сегодня определится не можем, кто Навального траванул. А вы на 100лет замахиваетесь.

Да и вряд ли когда можно "определиться", если не будет откровенно проигравшей стороны.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5724
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 18:41
#13626
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Цитата-/Во куда вас занесло то? Сегодня определится не можем, кто Навального траванул. А вы на 100лет замахиваетесь./



Для тех кто на бронепоезде,100-1000-10000 лет это просто общий пример)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5885
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 18:48
#13627
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Цитата:
abaika95:
это просто общий пример)

Ну и слава богу хоть кому то пригодился :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5885
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 18:54
#13628
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Цитата:
abaika95:
Для тех кто на бронепоезде

Конечная остановка, освободите помещение. :lol:
\\abaika95:Это смотря чья политическая сила дальше возьмёт вверх\\ :-P
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8460
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 22:47
#13629
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Цитата:
abaika95:
Так по вашему автор и площадка отвечает за то что пишут у нее в коментах?)

Ну смотрите, у НГ площадка и автор - единое целое. НГ и автор несут одну и ту же ответственность. На ютубе есть пользователи типа Куата, которые к самому ютубу не имеют отношения и сами несут ответственность за контент, который выкладывают. Комментаторы несут свою собственную ответственность, за свои собственные высказывания или деяния, смотря на что их мотивировал видеоролик. Один из роликов пробудил в комментаторе ненависть, о чем он сам и пишет. Значит разжигает ненависть Куат, а не коментатор. Ненависть же не появилась в коментаторе спонтанно сама по себе.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13313
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 23:54
#13630
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Цитата:
maxsaf:
Один из роликов пробудил в комментаторе ненависть, о чем он сам и пишет. Значит разжигает ненависть Куат, а не коментатор.

Ну не согласен. Не факт что человек адекватен - ассоциации у некоторых личностей могут быть весьма своеобразны. Вот если бы такое написал не один комментатор, а несколько - тогда можно так говорить.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8460
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 23:56
#13631
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Цитата:
Victor Yang:
Вот если бы такое написал не один комментатор, а несколько - тогда можно так говорить.

Ну конкретно этот камент там просто для примера, там есть и похуже, очень много крайне негативных.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8460
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.11.20 - 00:01
#13632
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Цитата:
Victor Yang:
Не факт что человек адекватен

Ну зайдите сами на страничку с этим видео, и посчитайте там адекватных))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8460
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 10.11.20 - 03:56
#13633
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Столько копий тут было сломано насчет мусоросжигания. Токаев подписал указ в пользу развития этой отрасли. Меньше мусора - теплее в домах 👍

[Исправлено: maxsaf, 10.11.2020 - 07:21]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13313
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 10.11.20 - 12:21
#13634
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Токаев подписал указ в пользу развития этой отрасли. Меньше мусора - теплее в домах 👍

Прямо сжигания? Не сортировки и переработки?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8460
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 10.11.20 - 12:38
#13635
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Цитата:
Victor Yang:
Прямо сжигания? Не сортировки и переработки?

Сортировка и переработка и раньше была, а вот сжигание с целью получение энергии (тепла) - это впервые
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