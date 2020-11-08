Отправлено: - 22:47

abaika95:

Так по вашему автор и площадка отвечает за то что пишут у нее в коментах?)

Цитата:Ну смотрите, у НГ площадка и автор - единое целое. НГ и автор несут одну и ту же ответственность. На ютубе есть пользователи типа Куата, которые к самому ютубу не имеют отношения и сами несут ответственность за контент, который выкладывают. Комментаторы несут свою собственную ответственность, за свои собственные высказывания или деяния, смотря на что их мотивировал видеоролик. Один из роликов пробудил в комментаторе ненависть, о чем он сам и пишет. Значит разжигает ненависть Куат, а не коментатор. Ненависть же не появилась в коментаторе спонтанно сама по себе.