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Демонтаж колеса обозрения начался в Рудном. Кто дал деньги?
Демонтаж колеса обозрения начался в Рудном. Кто дал деньги?
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