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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5885
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 15:16
Цитата:
А я уж было поверил, что история однозначна
а оно во то но что
Цитата:
abaika95:
вроде история одна а трактовка разная)
вроде история одна а трактовка разная)
А я уж было поверил, что история однозначна
а оно во то но что
Цитата:
abaika95:
Это смотря чья политическая сила дальше возьмёт вверх
Это смотря чья политическая сила дальше возьмёт вверх
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20384
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 15:30
Цитата:
Да я тут от ОК, только зайти не могу...
abaika95:
Дракон перезайди со своей страницы не сиди от Таноми)
Дракон перезайди со своей страницы не сиди от Таноми)
Да я тут от ОК, только зайти не могу...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 16:05
Цитата-/А я уж было поверил, что история однозначна а оно во то но что/
Ёпт вроде с Йангом уже прямым текстом пишем, история одна а вот трактовка ее различна как судить о украинских событиях через 100 лет? Читая и веря источникам от украинцев или от россиян?
Ёпт вроде с Йангом уже прямым текстом пишем, история одна а вот трактовка ее различна как судить о украинских событиях через 100 лет? Читая и веря источникам от украинцев или от россиян?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5885
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 17:32
Цитата:
Во куда вас занесло то?
Сегодня определится не можем, кто Навального траванул. А вы на 100лет замахиваетесь. Ёпт с янгом прямым текстом.
Да и как с этим теперь жить то?
\\abaika95:Это смотря чья политическая сила дальше возьмёт вверх\\
[Исправлено: elektron, 08.11.2020 - 12:48]
abaika95:
ерез 100 лет?
ерез 100 лет?
Во куда вас занесло то?
Сегодня определится не можем, кто Навального траванул. А вы на 100лет замахиваетесь. Ёпт с янгом прямым текстом.
Да и как с этим теперь жить то?
\\abaika95:Это смотря чья политическая сила дальше возьмёт вверх\\
[Исправлено: elektron, 08.11.2020 - 12:48]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 18:28
Цитата:
Да и вряд ли когда можно "определиться", если не будет откровенно проигравшей стороны.
elektron:
Сегодня определится не можем, кто Навального траванул. А вы на 100лет замахиваетесь.
Сегодня определится не можем, кто Навального траванул. А вы на 100лет замахиваетесь.
Да и вряд ли когда можно "определиться", если не будет откровенно проигравшей стороны.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 18:41
Цитата-/Во куда вас занесло то? Сегодня определится не можем, кто Навального траванул. А вы на 100лет замахиваетесь./
Для тех кто на бронепоезде,100-1000-10000 лет это просто общий пример)
Для тех кто на бронепоезде,100-1000-10000 лет это просто общий пример)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5885
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 18:48
Цитата:
Ну и слава богу хоть кому то пригодился
abaika95:
это просто общий пример)
это просто общий пример)
Ну и слава богу хоть кому то пригодился
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5885
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 18:54
Цитата:
Конечная остановка, освободите помещение.
\\abaika95:Это смотря чья политическая сила дальше возьмёт вверх\\
abaika95:
Для тех кто на бронепоезде
Для тех кто на бронепоезде
Конечная остановка, освободите помещение.
\\abaika95:Это смотря чья политическая сила дальше возьмёт вверх\\
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 22:47
Цитата:
Ну смотрите, у НГ площадка и автор - единое целое. НГ и автор несут одну и ту же ответственность. На ютубе есть пользователи типа Куата, которые к самому ютубу не имеют отношения и сами несут ответственность за контент, который выкладывают. Комментаторы несут свою собственную ответственность, за свои собственные высказывания или деяния, смотря на что их мотивировал видеоролик. Один из роликов пробудил в комментаторе ненависть, о чем он сам и пишет. Значит разжигает ненависть Куат, а не коментатор. Ненависть же не появилась в коментаторе спонтанно сама по себе.
abaika95:
Так по вашему автор и площадка отвечает за то что пишут у нее в коментах?)
Так по вашему автор и площадка отвечает за то что пишут у нее в коментах?)
Ну смотрите, у НГ площадка и автор - единое целое. НГ и автор несут одну и ту же ответственность. На ютубе есть пользователи типа Куата, которые к самому ютубу не имеют отношения и сами несут ответственность за контент, который выкладывают. Комментаторы несут свою собственную ответственность, за свои собственные высказывания или деяния, смотря на что их мотивировал видеоролик. Один из роликов пробудил в комментаторе ненависть, о чем он сам и пишет. Значит разжигает ненависть Куат, а не коментатор. Ненависть же не появилась в коментаторе спонтанно сама по себе.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 23:54
Цитата:
Ну не согласен. Не факт что человек адекватен - ассоциации у некоторых личностей могут быть весьма своеобразны. Вот если бы такое написал не один комментатор, а несколько - тогда можно так говорить.
maxsaf:
Один из роликов пробудил в комментаторе ненависть, о чем он сам и пишет. Значит разжигает ненависть Куат, а не коментатор.
Один из роликов пробудил в комментаторе ненависть, о чем он сам и пишет. Значит разжигает ненависть Куат, а не коментатор.
Ну не согласен. Не факт что человек адекватен - ассоциации у некоторых личностей могут быть весьма своеобразны. Вот если бы такое написал не один комментатор, а несколько - тогда можно так говорить.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 23:56
Цитата:
Ну конкретно этот камент там просто для примера, там есть и похуже, очень много крайне негативных.
Victor Yang:
Вот если бы такое написал не один комментатор, а несколько - тогда можно так говорить.
Вот если бы такое написал не один комментатор, а несколько - тогда можно так говорить.
Ну конкретно этот камент там просто для примера, там есть и похуже, очень много крайне негативных.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.11.20 - 00:01
Цитата:
Ну зайдите сами на страничку с этим видео, и посчитайте там адекватных))
Victor Yang:
Не факт что человек адекватен
Не факт что человек адекватен
Ну зайдите сами на страничку с этим видео, и посчитайте там адекватных))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 10.11.20 - 03:56
Столько копей тут было сломано насчет мусоросжигания. Токаев подписал указ в пользу развития этой отрасли. Меньше мусора - теплее в домах 👍
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