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≡ Крыша загорелась в Федоровской районной больнице
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40292
Крыша загорелась в Федоровской районной больнице
Отправлено: 10.11.20 - 02:00
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О пожаре, начавшемся вечером 9 ноября, в редакцию "НГ" сообщили очевидцы. В управлении здравоохранения Костанайской области сообщили, что в больнице горит крыша. Новость дополняется.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4232
Re: Крыша загорелась в Федоровской районной больнице
Отправлено: 10.11.20 - 02:00
#1
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Что там на крыше могло загореться? Недавно ведь ремонт прогул или помогли?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4232
Re: Крыша загорелась в Федоровской районной больнице
Отправлено: 10.11.20 - 02:00
#2
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Что там на крыше могло загореться? Недавно ведь ремонт прошел или помогли?
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