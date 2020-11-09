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≡ Халатность или вандализм? - Пять мусорных контейнеров сгорели в центре Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40292
Халатность или вандализм? - Пять мусорных контейнеров сгорели в центре Костаная
Отправлено: 09.11.20 - 11:13
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Видеозапись практически полностью сгоревших пластиковых баков прислал "НГ" читатель, добавивший, что одновременно сразу у нескольких автомобилей в этом дворе прокололи шины. Поэтому жители предполагают, что их двор посетили вандалы.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13312
Re: Халатность или вандализм? - Пять мусорных контейнеров...
Отправлено: 09.11.20 - 11:13
#1
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Цитата:
которые производили сварочные работы и выбросили сварку в контейнеры

Источник:

Что?! Автор, исправьте. Что значит "выбросить сварку в контейнер"? Сварка - это процесс, его нельзя выбросить.
Цитата:
За этот год в разных районах Костаная у нас сгорели 50 контейнеров, - пояснил Кушнир. - Мы регулярно писали заявления, но еще ни разу полиция не нашла виновных.

Источник:

Может, камеры ставить?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8457
Халатность или вандализм? - Пять мусорных контейнеров сгорели в центре Костаная
Отправлено: 09.11.20 - 11:35
#2
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Цитата:
Victor Yang:
Может, камеры ставить?

А может контейнеры железные ставить?))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13312
Re: Халатность или вандализм? - Пять мусорных контейнеров...
Отправлено: 09.11.20 - 12:16
#3
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Цитата:
maxsaf:
А может контейнеры железные ставить?))

Тут как сказать. Их где-то ещё выпускают? Да и эти цивилизованней выглядят, всё-таки.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8457
Халатность или вандализм? - Пять мусорных контейнеров сгорели в центре Костаная
Отправлено: 09.11.20 - 12:29
#4
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Цитата:
Victor Yang:
Их где-то ещё выпускают?

А если нигде не выпускают, то уже и самим сделать нельзя чтоли)) Ну не звездолет же, просто мусорный бак))
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1014
Re: Халатность или вандализм? - Пять мусорных контейнеров...
Отправлено: 09.11.20 - 12:36
#5
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Наверное всё идёт к тому, чтобы ограничивать доступ к контейнерам. В Финляндии они огорожены, у жильцов есть магнитный ключ (он же и подъезд открывает). Мусоровоз забирает их через забор.

А без этого так и будут в них рыться звери, бомжи и выбрасывать мусор из них наружу, да и вон поджигают даже.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13312
Халатность или вандализм? - Пять мусорных контейнеров сгорели в центре Костаная
Отправлено: 09.11.20 - 13:16
#6
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Цитата:
maxsaf:
А если нигде не выпускают, то уже и самим сделать нельзя чтоли

Ну ты представляешь - организации, которая занимается вывозом мусора, нужно организовать собственное производство, нанять работников, закупить оборудование и материал, разработать конструкторскую документацию. И всё только на собственные нужды. А потом что - через год-два? Увольнять людей и продавать оборудование? Срок службы большой, новые контейнеры не скоро понадобятся и не все сразу. Потом опять людей нанимать, опять отлаживать технологию? Это как-то очень неэффективно.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7027
Халатность или вандализм? - Пять мусорных контейнеров сгорели в центре Костаная
Отправлено: 09.11.20 - 13:41
#7
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Цитата:
Victor Yang:
Тут как сказать. Их где-то ещё выпускают?

Еще как выпускают.... На прошлой неделе на работе поменяли, в ТРИ раза дешевле этих.

Цитата:
граничивать доступ к контейнерам. В Финляндии они огорожены, у жильцов есть магнитный ключ (он же и подъезд открывает)

В Германии тоже самое, специально просил родственников и друзей сфоткать их площадки. Нам до них как до Берлина на корачках...
Культура порядка + выработанная система вывоза и уборки территории + реальная переработка... и будем жить как в Германии)))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8457
Re: Халатность или вандализм? - Пять мусорных контейнеров...
Отправлено: 09.11.20 - 19:19
#8
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Цитата:
Victor Yang:
Это как-то очень неэффективно.

А 50 сгоревших - эффективно? Конечно, ведь можно постоянно заказывать новые, и денежку стабильную на этом зарабатывать, плюс камеры в рамках цифровизации, установить, запитать, мониторить)) Если бы я в акимате работал, или в жкх - только стеклянные мусорные баки закупал бы))
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4232
Re: Халатность или вандализм? - Пять мусорных контейнеров...
Отправлено: 10.11.20 - 01:26
#9
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Мне кажется металлические контейнеры по цене два раза дешевле, да и заказать их можно на любом цеху у частника, кто печи или двери делают, они только будут рады заказу
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