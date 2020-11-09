Отправлено: - 22:51

yudjin:

Ну да... первые 20 лет растаскивали по карманами всё настроенное советской властью, следующие 10 лет пели, плясали на тоях по случаю и без, удовлетворяя свои амбиции попадания в надуманные рейтинги с помощью сверкающих шаров... никто не думал о том, что такое может случится... а без эпидемиологов, инфекционистов, фармакологии, педиатрии в конце концов теперь только и можно, что загонять запуганных людей по домам.

Цитата:Ну а что толку сейчас вспоминать что было? Пустить всё на самотёк? Нужно работать с тем что и кто есть. У меня родственники - пожилая пара, возраст за 70, поехали сюда в гости к детям. Сейчас с пневмонией в Затоболовке лежат (успели уехать в Казахстан, что в России не слегли). Сидели бы дома - были бы здоровы. Так что вполне адекватные меры. Тем более, зная что наш народ на социальную рекламу типа "сиди дома" просто не отреагирует, - почему не ввести ограничения? Ну не понимает наш народ по-другому. Насчёт Белоруссии - совсем неизвестно что там с койко-местами в больницах, с лекарствами, с лечением и смертностью.