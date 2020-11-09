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≡ "Повышение пенсионного возраста является необходимостью" - премьер-министр
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40291
"Повышение пенсионного возраста является необходимостью" - премьер-министр
Отправлено: 09.11.20 - 15:05
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Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин ответил на запрос депутатов о снижении пенсионного возраста. В депутатском запросе народные коммунисты призвали пересмотреть возраст выхода казахстанцев на пенсию, в том числе из-за ситуации с коронавирусом.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20384
"Повышение пенсионного возраста является необходимостью" - премьер-министр
Отправлено: 09.11.20 - 21:40
#15
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Цитата:
abaika95:
БК строй) вот зачем он тебе

Деньги, хочу - вложить, туда... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20384
"Повышение пенсионного возраста является необходимостью" - премьер-министр
Отправлено: 09.11.20 - 22:13
#16
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Цитата:
abaika95:
спроси у своего участкового тяжёлый у него труд или

Если труд у него - тяжёлый, в 61 год,
на пенсию - пойдёт... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8456
"Повышение пенсионного возраста является необходимостью" - премьер-министр
Отправлено: 09.11.20 - 22:38
#17
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Цитата:
drakon:

У Абайки от Германии и Канады нервы сдают, похоже в 40 на пенсию спишут))
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20384
"Повышение пенсионного возраста является необходимостью" - премьер-министр
Отправлено: 09.11.20 - 22:41
#18
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Цитата:
maxsaf:
похоже в 40 на пенсию спишут))

У них в 43 - уходят, по выслуге лет... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8456
"Повышение пенсионного возраста является необходимостью" - премьер-министр
Отправлено: 09.11.20 - 22:46
#19
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Цитата:
drakon:
У них в 43 - уходят, по выслуге лет...

И курс реабилитации наверное бесплатно, у другого, нормального психолога, с казахстанским дипломом :lol: :lol:

[Исправлено: maxsaf, 09.11.2020 - 22:49]
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