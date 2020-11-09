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≡ Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач Костанайской области разъяснил суть карантинных ужесточений
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40291
Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач Костанайской области разъяснил суть карантинных ужесточений
Отправлено: 09.11.20 - 15:40
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С 9 ноября в Костанайской области ужесточили карантинные меры в связи с ростом заболевших Covid-19. Об этом сегодня на брифинге еще раз напомнил главный санитарный врач региона Владимир НЕЧИТАЙЛО, разъяснив часть запретов.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1169
Re: Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач...
Отправлено: 09.11.20 - 21:59
#30
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Цитата:
abaika95:
Сбежал гос.служащий, работник одного из министерств с супругой. Вот такой долбоящер.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8456
Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач Костанайской области разъяснил суть карантинных ужесточений
Отправлено: 09.11.20 - 22:07
#31
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Цитата:
КГСПС:

Кто такой?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20384
Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач Костанайской области разъяснил суть карантинных ужесточений
Отправлено: 09.11.20 - 22:10
#32
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Цитата:
КГСПС:
КГСПС

Когда, сбежал?... :-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5723
Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач Костанайской области разъяснил суть карантинных ужесточений
Отправлено: 09.11.20 - 22:17
#33
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Цитата-/Сбежал гос.служащий, работник одного из министерств с супругой. Вот такой долбоящер./



Вот для таких долбоящеров полицию и привозят в аэропорты)



Цитата-/Кто такой?/

Цитата-/Когда, сбежал?../


Канада с Германией аж возбудилась,сейчас новость найдут и будут под одеялом наяривать на нее) а может даже в закладки вынесут!
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13312
Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач Костанайской области разъяснил суть карантинных ужесточений
Отправлено: 09.11.20 - 22:51
#34
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Цитата:
yudjin:
Ну да... первые 20 лет растаскивали по карманами всё настроенное советской властью, следующие 10 лет пели, плясали на тоях по случаю и без, удовлетворяя свои амбиции попадания в надуманные рейтинги с помощью сверкающих шаров... никто не думал о том, что такое может случится... а без эпидемиологов, инфекционистов, фармакологии, педиатрии в конце концов теперь только и можно, что загонять запуганных людей по домам.

Ну а что толку сейчас вспоминать что было? Пустить всё на самотёк? Нужно работать с тем что и кто есть. У меня родственники - пожилая пара, возраст за 70, поехали сюда в гости к детям. Сейчас с пневмонией в Затоболовке лежат (успели уехать в Казахстан, что в России не слегли). Сидели бы дома - были бы здоровы. Так что вполне адекватные меры. Тем более, зная что наш народ на социальную рекламу типа "сиди дома" просто не отреагирует, - почему не ввести ограничения? Ну не понимает наш народ по-другому. Насчёт Белоруссии - совсем неизвестно что там с койко-местами в больницах, с лекарствами, с лечением и смертностью.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8456
Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач Костанайской области разъяснил суть карантинных ужесточений
Отправлено: 09.11.20 - 22:56
#35
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Цитата:
Victor Yang:
Насчёт Белоруссии - совсем неизвестно что там с койко-местами в больницах, с лекарствами, с лечением и смертностью.

Сколько там народу на демонстрации выходило - все видели. По идее уже половина помереть должны были, мешки с трупами на улицах. Есть там такое? После первого выступления Макрона тоже толпы на улицы вышли, как там у них здоровье, все в порядке?)
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