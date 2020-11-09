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Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач Костанайской области разъяснил суть карантинных ужесточений
Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач Костанайской области разъяснил суть карантинных ужесточений
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