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Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач Костанайской области разъяснил суть карантинных ужесточений
Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач Костанайской области разъяснил суть карантинных ужесточений
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Я робот(Пользователи)
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Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач Костанайской области разъяснил суть карантинных ужесточений
Отправлено: 09.11.20 - 15:40
С 9 ноября в Костанайской области ужесточили карантинные меры в связи с ростом заболевших Covid-19. Об этом сегодня на брифинге еще раз напомнил главный санитарный врач региона Владимир НЕЧИТАЙЛО, разъяснив часть запретов.
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Re: Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач...
Отправлено: 09.11.20 - 18:37
Ментов не хватает на ночные забегаловки и гулянки,а встречать самолёт из Египта в субботу 6 ноября пригнали машин 5 ментов с мигалками,скорую, автобус как будто прокаженных встречали. Нахрена такой шухер,трата денег и отвлекать от основной работы их. В самолёте у всех были справки и поэтому им ничего не обламилось. Вообще эти долбоящеры не ведают что творят,у них вместо мозгов уже одни барановирусы,никакой логики нет в их действиях.Уже и до грузовиков добрались,что ещё больше усложняет грузоперевозки. Уже нет приличных слов одни маты...
Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач Костанайской области разъяснил суть карантинных ужесточений
Отправлено: 09.11.20 - 18:40
Цитата-/Нахрена такой шухер,трата денег и отвлекать от основной работы их. В самолёте у всех были справки/
Вроде в Алмате пол месяца назад был случай что прилетевшие разбежались кто куда после посадки,так что поэтому для таких вот долбоящеров у которых барановирус в голове и нагоняют ментов)
Вроде в Алмате пол месяца назад был случай что прилетевшие разбежались кто куда после посадки,так что поэтому для таких вот долбоящеров у которых барановирус в голове и нагоняют ментов)
Re: Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач...
Отправлено: 09.11.20 - 18:43
Где-то проходила информация, что у переболевших дает осложнение на какой-н. орган.
Походу здесь всё плохо
Походу здесь всё плохо
Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач Костанайской области разъяснил суть карантинных ужесточений
Отправлено: 09.11.20 - 18:47
Цитата-/Вот и пусть вводят режим ЧС со всеми вытекающими.А то - самоизоляция , но наказывать будем ./
Много во время режима чп соблюдали режим?)
Цитата-/а потому что владельцы ресторанов и кафе обращаются в Атамекен/
Вообще да,владельцы кафе и ресторанов показали себя в прошлый карантин поэтому теперь они непрекасаемы,по этой логике чем чаще выходить на площадь и обращаться в атамекен тем меньше у тебя будет фактов заражения) вирус же обходит тех кто бузит) Нечитайло тут повел себя как сейчас модно среди чиновников "а вдруг социальный взрыв будет?") Только вот чиновники забывают что они при любом случае будут в д***е а население и владельцы кафе будет всячески стараться обелить себя, при любом раскладе Нечитайло будет не прав по их логике) так что по мне надо давить всех без экивоков
Много во время режима чп соблюдали режим?)
Цитата-/а потому что владельцы ресторанов и кафе обращаются в Атамекен/
Вообще да,владельцы кафе и ресторанов показали себя в прошлый карантин поэтому теперь они непрекасаемы,по этой логике чем чаще выходить на площадь и обращаться в атамекен тем меньше у тебя будет фактов заражения) вирус же обходит тех кто бузит) Нечитайло тут повел себя как сейчас модно среди чиновников "а вдруг социальный взрыв будет?") Только вот чиновники забывают что они при любом случае будут в д***е а население и владельцы кафе будет всячески стараться обелить себя, при любом раскладе Нечитайло будет не прав по их логике) так что по мне надо давить всех без экивоков
Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач Костанайской области разъяснил суть карантинных ужесточений
Отправлено: 09.11.20 - 18:49
Цитата-/Где-то проходила информация, что у переболевших дает осложнение на какой-н. орган./
Да тоже слышал,и это похоже на правду,все кто отрицает вирус утверждают же что переболели ещё в феврале, вот результаты на лицо,все они немного потеряли в умственных способностях)
Да тоже слышал,и это похоже на правду,все кто отрицает вирус утверждают же что переболели ещё в феврале, вот результаты на лицо,все они немного потеряли в умственных способностях)
Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач Костанайской области разъяснил суть карантинных ужесточений
Отправлено: 09.11.20 - 18:58
Думаю, форумчане поняли, кому был адресован мой пост.
(Полноправные пользователи)
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Re: Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач...
Отправлено: 09.11.20 - 19:08
Цитата:
Точно , усложняют грузоперевозки => определённый дефицит => рост цен => инфляция => социальная напряжённость. Они же там особо не просчитывают шаги и последствия.
Охотник:
Уже и до грузовиков добрались,что ещё больше усложняет грузоперевозки
Уже и до грузовиков добрались,что ещё больше усложняет грузоперевозки
Точно , усложняют грузоперевозки => определённый дефицит => рост цен => инфляция => социальная напряжённость. Они же там особо не просчитывают шаги и последствия.
Re: Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач...
Отправлено: 09.11.20 - 19:20
Это ещё не известно у кого умнственные способности страдают. Ни кто не отрицает короновирус,но запрещать всё и вся это перегиб и это уже получается барановирус,чтобы боялись лишний раз дыхнуть и не вякали
(Полноправные пользователи)
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- 554
Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач Костанайской области разъяснил суть карантинных ужесточений
Отправлено: 09.11.20 - 19:22
Ковид наступает. Интересно хватит аппаратов для концентрирования кислорода из воздуха? Помню тут собирали, можно было их больше закупить чем дарить.
[Исправлено: arman_kst, 09.11.2020 - 19:24]
[Исправлено: arman_kst, 09.11.2020 - 19:24]
(Пользователи)
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Re: Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач...
Отправлено: 09.11.20 - 19:51
Насколько законно запрещать передвижение с 22 до 06? Ну иду я из одной своей квартиры в другую свою квартиру. Ну или там в магазин за хлебушком. Комендантского часа нет, ЧП нет. Разве запрет Нечитайло выше всех законов?
Re: Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач...
Отправлено: 09.11.20 - 20:11
Нечитайло у нас пуп земли!! Решает за всех что кому делать
(Уважаемые пользователи)
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Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач Костанайской области разъяснил суть карантинных ужесточений
Отправлено: 09.11.20 - 20:20
Цитата:
Магазины с хлебушком с сегодняшнего дня работают до 21.00
Corpse:
Ну или там в магазин за хлебушком.
Ну или там в магазин за хлебушком.
Магазины с хлебушком с сегодняшнего дня работают до 21.00
р
(Пользователи)
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- 17
Re: Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач...
Отправлено: 09.11.20 - 20:42
В Беларуссии нет такого хаоса и медицина сохранена советствого образца. Оттого и эпидемия не стоит так как у нас пугалом над душой. Наши деятели и вожди (так же как и в России) загнобили здравоохранение вот и пожинаем плоды их деятельности. Все пооптимизировали, по сокращали. Теперь легче и проще на запретных акциях отработать- ограничить свободы граждан во всех сферах деятельности, чем вкладываться в медицину по серьезному. А Нечитайло уже который раз свою некомпетентность и беспомощность показывает. Стыдно и противно за тех кто отвечая за многое ничего практически полезное не делает.
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