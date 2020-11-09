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≡ "Повышение пенсионного возраста является необходимостью" - премьер-министр
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40291
"Повышение пенсионного возраста является необходимостью" - премьер-министр
Отправлено: 09.11.20 - 15:05
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Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин ответил на запрос депутатов о снижении пенсионного возраста. В депутатском запросе народные коммунисты призвали пересмотреть возраст выхода казахстанцев на пенсию, в том числе из-за ситуации с коронавирусом.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20379
Re: "Повышение пенсионного возраста является...
Отправлено: 09.11.20 - 15:05
#1
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Правильно, тов. Премьер.
Только - повышать, возраст... :lol: ;-)
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р
* рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
17
Re: "Повышение пенсионного возраста является...
Отправлено: 09.11.20 - 15:17
#2
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нет до наших властей с наболевшими проблемами не достучаться. Там глухи к призывам. Балом правит капитал. Вот и вся правда.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5720
Re: "Повышение пенсионного возраста является...
Отправлено: 09.11.20 - 15:28
#3
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Цитата-/Правильно, тов. Премьер.Только - повышать, возраст.../


Как у вас в Германии?) Напомни какой в Германии пенсионный возраст?)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20379
"Повышение пенсионного возраста является необходимостью" - премьер-министр
Отправлено: 09.11.20 - 15:48
#4
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Цитата:
abaika95:
Напомни какой в Германии пенсионный возраст?)

В 65 лет, последний ушёл 1946 год рождения.
Сейчас, каждый год рожления, поднимается
на 1 месяц. Я ушёл в 65 лет 6 месяцев.
И так будет подниматься до 67 лет... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5720
"Повышение пенсионного возраста является необходимостью" - премьер-министр
Отправлено: 09.11.20 - 16:14
#5
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Цитата-/И так будет подниматься до 67 лет/




И выше и выше и вышеее...)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20379
"Повышение пенсионного возраста является необходимостью" - премьер-министр
Отправлено: 09.11.20 - 16:23
#6
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Цитата:
abaika95:
И выше и выше и вышеее...)

Абайка, сказать то тебе - нечего... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5720
Re: "Повышение пенсионного возраста является...
Отправлено: 09.11.20 - 16:32
#7
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Цитата-/Абайка, сказать то тебе - нечего./




А че я скажу? Ж***а у вас в Германии,не завидую шахтёрам Рура которым пахать до 67) ты то ладно на просрочке всю жизнь сильно не заморачивался а вот тем работягам отстойно) ну что сказать Европа)
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
99
Re: "Повышение пенсионного возраста является...
Отправлено: 09.11.20 - 18:03
#8
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Нет чтоб промышленность развивать и обеспечевать рабочии места. А они с бумажками играются. А люди для них не то что пешки, шашки и играют в Чапая.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8451
Re: "Повышение пенсионного возраста является...
Отправлено: 09.11.20 - 19:25
#9
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Цитата:
в 2019 году – 3,9 работающего", - написал он.

А куда делось работающее население?) Дракон наверное знает :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20379
"Повышение пенсионного возраста является необходимостью" - премьер-министр
Отправлено: 09.11.20 - 19:41
#10
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Цитата:
abaika95:
не завидую шахтёрам Рура которым пахать до 67)

Ну конечно не до 67 лет шахтёрам - пахать, вот

до 50 лет, при стаже 25 лет. Конечно больше,
чем полицейским Казахстана, у которых очень
тяжёлый труд. Да абайага?... :lol: :-o :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 09.11.2020 - 19:44]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8451
"Повышение пенсионного возраста является необходимостью" - премьер-министр
Отправлено: 09.11.20 - 19:44
#11
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Цитата:
drakon:

У вас ошибка, htths вместо https
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