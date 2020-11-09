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"Повышение пенсионного возраста является необходимостью" - премьер-министр
"Повышение пенсионного возраста является необходимостью" - премьер-министр
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40291
"Повышение пенсионного возраста является необходимостью" - премьер-министр
Отправлено: 09.11.20 - 15:05
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин ответил на запрос депутатов о снижении пенсионного возраста. В депутатском запросе народные коммунисты призвали пересмотреть возраст выхода казахстанцев на пенсию, в том числе из-за ситуации с коронавирусом.
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Re: "Повышение пенсионного возраста является...
Отправлено: 09.11.20 - 15:05
Правильно, тов. Премьер.
Только - повышать, возраст...
Только - повышать, возраст...
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 17
Re: "Повышение пенсионного возраста является...
Отправлено: 09.11.20 - 15:17
нет до наших властей с наболевшими проблемами не достучаться. Там глухи к призывам. Балом правит капитал. Вот и вся правда.
Re: "Повышение пенсионного возраста является...
Отправлено: 09.11.20 - 15:28
Цитата-/Правильно, тов. Премьер.Только - повышать, возраст.../
Как у вас в Германии?) Напомни какой в Германии пенсионный возраст?)
Как у вас в Германии?) Напомни какой в Германии пенсионный возраст?)
"Повышение пенсионного возраста является необходимостью" - премьер-министр
Отправлено: 09.11.20 - 15:48
Цитата:
В 65 лет, последний ушёл 1946 год рождения.
Сейчас, каждый год рожления, поднимается
на 1 месяц. Я ушёл в 65 лет 6 месяцев.
И так будет подниматься до 67 лет...
abaika95:
Напомни какой в Германии пенсионный возраст?)
Напомни какой в Германии пенсионный возраст?)
В 65 лет, последний ушёл 1946 год рождения.
Сейчас, каждый год рожления, поднимается
на 1 месяц. Я ушёл в 65 лет 6 месяцев.
И так будет подниматься до 67 лет...
"Повышение пенсионного возраста является необходимостью" - премьер-министр
Отправлено: 09.11.20 - 16:14
Цитата-/И так будет подниматься до 67 лет/
И выше и выше и вышеее...)
И выше и выше и вышеее...)
"Повышение пенсионного возраста является необходимостью" - премьер-министр
Отправлено: 09.11.20 - 16:23
Цитата:
Абайка, сказать то тебе - нечего...
abaika95:
И выше и выше и вышеее...)
И выше и выше и вышеее...)
Абайка, сказать то тебе - нечего...
Re: "Повышение пенсионного возраста является...
Отправлено: 09.11.20 - 16:32
Цитата-/Абайка, сказать то тебе - нечего./
А че я скажу? Ж***а у вас в Германии,не завидую шахтёрам Рура которым пахать до 67) ты то ладно на просрочке всю жизнь сильно не заморачивался а вот тем работягам отстойно) ну что сказать Европа)
А че я скажу? Ж***а у вас в Германии,не завидую шахтёрам Рура которым пахать до 67) ты то ладно на просрочке всю жизнь сильно не заморачивался а вот тем работягам отстойно) ну что сказать Европа)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.04.19
- Сообщений:
- 99
Re: "Повышение пенсионного возраста является...
Отправлено: 09.11.20 - 18:03
Нет чтоб промышленность развивать и обеспечевать рабочии места. А они с бумажками играются. А люди для них не то что пешки, шашки и играют в Чапая.
Re: "Повышение пенсионного возраста является...
Отправлено: 09.11.20 - 19:25
Цитата:
А куда делось работающее население?) Дракон наверное знает
в 2019 году – 3,9 работающего", - написал он.
А куда делось работающее население?) Дракон наверное знает
"Повышение пенсионного возраста является необходимостью" - премьер-министр
Отправлено: 09.11.20 - 19:41
Цитата:
Ну конечно не до 67 лет шахтёрам - пахать, вот
до 50 лет, при стаже 25 лет. Конечно больше,
чем полицейским Казахстана, у которых очень
тяжёлый труд. Да абайага?...
[Исправлено: drakon, 09.11.2020 - 19:44]
abaika95:
не завидую шахтёрам Рура которым пахать до 67)
не завидую шахтёрам Рура которым пахать до 67)
Ну конечно не до 67 лет шахтёрам - пахать, вот
до 50 лет, при стаже 25 лет. Конечно больше,
чем полицейским Казахстана, у которых очень
тяжёлый труд. Да абайага?...
[Исправлено: drakon, 09.11.2020 - 19:44]
"Повышение пенсионного возраста является необходимостью" - премьер-министр
Отправлено: 09.11.20 - 19:44
Цитата:
У вас ошибка, htths вместо https
drakon:
У вас ошибка, htths вместо https
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