Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач Костанайской области разъяснил суть карантинных ужесточений

Отправлено: - 18:47

Цитата-/Вот и пусть вводят режим ЧС со всеми вытекающими.А то - самоизоляция , но наказывать будем ./







Много во время режима чп соблюдали режим?)









Цитата-/а потому что владельцы ресторанов и кафе обращаются в Атамекен/





Вообще да,владельцы кафе и ресторанов показали себя в прошлый карантин поэтому теперь они непрекасаемы,по этой логике чем чаще выходить на площадь и обращаться в атамекен тем меньше у тебя будет фактов заражения) вирус же обходит тех кто бузит) Нечитайло тут повел себя как сейчас модно среди чиновников "а вдруг социальный взрыв будет?") Только вот чиновники забывают что они при любом случае будут в д***е а население и владельцы кафе будет всячески стараться обелить себя, при любом раскладе Нечитайло будет не прав по их логике) так что по мне надо давить всех без экивоков