Халатность или вандализм? - Пять мусорных контейнеров сгорели в центре Костаная
Отправлено: 09.11.20 - 11:13
Видеозапись практически полностью сгоревших пластиковых баков прислал "НГ" читатель, добавивший, что одновременно сразу у нескольких автомобилей в этом дворе прокололи шины. Поэтому жители предполагают, что их двор посетили вандалы. Читать новость
maxsaf: А если нигде не выпускают, то уже и самим сделать нельзя чтоли
Ну ты представляешь - организации, которая занимается вывозом мусора, нужно организовать собственное производство, нанять работников, закупить оборудование и материал, разработать конструкторскую документацию. И всё только на собственные нужды. А потом что - через год-два? Увольнять людей и продавать оборудование? Срок службы большой, новые контейнеры не скоро понадобятся и не все сразу. Потом опять людей нанимать, опять отлаживать технологию? Это как-то очень неэффективно.
Victor Yang: Тут как сказать. Их где-то ещё выпускают?
Еще как выпускают.... На прошлой неделе на работе поменяли, в ТРИ раза дешевле этих.
Цитата:
граничивать доступ к контейнерам. В Финляндии они огорожены, у жильцов есть магнитный ключ (он же и подъезд открывает)
В Германии тоже самое, специально просил родственников и друзей сфоткать их площадки. Нам до них как до Берлина на корачках... Культура порядка + выработанная система вывоза и уборки территории + реальная переработка... и будем жить как в Германии)))
А 50 сгоревших - эффективно? Конечно, ведь можно постоянно заказывать новые, и денежку стабильную на этом зарабатывать, плюс камеры в рамках цифровизации, установить, запитать, мониторить)) Если бы я в акимате работал, или в жкх - только стеклянные мусорные баки закупал бы))
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