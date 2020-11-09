Отправлено: - 13:16

maxsaf:

А если нигде не выпускают, то уже и самим сделать нельзя чтоли

Цитата:Ну ты представляешь - организации, которая занимается вывозом мусора, нужно организовать собственное производство, нанять работников, закупить оборудование и материал, разработать конструкторскую документацию. И всё только на собственные нужды. А потом что - через год-два? Увольнять людей и продавать оборудование? Срок службы большой, новые контейнеры не скоро понадобятся и не все сразу. Потом опять людей нанимать, опять отлаживать технологию? Это как-то очень неэффективно.