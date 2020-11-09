Re: "Повышение пенсионного возраста является...

Отправлено: - 16:32

Цитата-/Абайка, сказать то тебе - нечего./









А че я скажу? Ж***а у вас в Германии,не завидую шахтёрам Рура которым пахать до 67) ты то ладно на просрочке всю жизнь сильно не заморачивался а вот тем работягам отстойно) ну что сказать Европа)