Отправлено: - 15:45

Главный санитарный врач области несколько раз повторил в ходе брифинга, что столь жесткие ограничения вводятся пока на две недели, поэтому жители должны это понять

Цитата:Ну зачем за зря людей успокаивать. Понятно что не на две недели а в лучшем случии будет до 25 декабря. Россия щас бьёт антирекорды по заражению. Вакцину они продают за бугор, а не своим . Вобщем мы опять на долго встряли.