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Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач Костанайской области разъяснил суть карантинных ужесточений
Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач Костанайской области разъяснил суть карантинных ужесточений
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40291
Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач Костанайской области разъяснил суть карантинных ужесточений
Отправлено: 09.11.20 - 15:40
С 9 ноября в Костанайской области ужесточили карантинные меры в связи с ростом заболевших Covid-19. Об этом сегодня на брифинге еще раз напомнил главный санитарный врач региона Владимир НЕЧИТАЙЛО, разъяснив часть запретов.
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(Полноправные пользователи)
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- 14.01.15
- Сообщений:
- 1848
Re: Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач...
Отправлено: 09.11.20 - 15:40
как можно совсем запретить выход на улицу после 21.00? у нас вроде не введен режим ЧП и коммендантский час.
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 108
Re: Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач...
Отправлено: 09.11.20 - 15:42
Если я правильно понял, то выходить на улицу ночью нельзя, а ездить на своём транспорте ночью можно?
(Полноправные пользователи)
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- 09.02.12
- Сообщений:
- 9816
Re: Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач...
Отправлено: 09.11.20 - 15:45
Цитата:
Ну зачем за зря людей успокаивать. Понятно что не на две недели а в лучшем случии будет до 25 декабря. Россия щас бьёт антирекорды по заражению. Вакцину они продают за бугор, а не своим . Вобщем мы опять на долго встряли.
Главный санитарный врач области несколько раз повторил в ходе брифинга, что столь жесткие ограничения вводятся пока на две недели, поэтому жители должны это понять
Ну зачем за зря людей успокаивать. Понятно что не на две недели а в лучшем случии будет до 25 декабря. Россия щас бьёт антирекорды по заражению. Вакцину они продают за бугор, а не своим . Вобщем мы опять на долго встряли.
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 243
Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач Костанайской области разъяснил суть карантинных ужесточений
Отправлено: 09.11.20 - 15:45
Цитата:
Только в экстренных случаях - к заболевшей бабушке. Просто так кататься нельзя. Полиция может остановить и спросить: а куда вы, уважаемый, направляетесь?
ZXC:
Если я правильно понял, то выходить на улицу ночью нельзя, а ездить на своём транспорте ночью можно?
Если я правильно понял, то выходить на улицу ночью нельзя, а ездить на своём транспорте ночью можно?
Только в экстренных случаях - к заболевшей бабушке. Просто так кататься нельзя. Полиция может остановить и спросить: а куда вы, уважаемый, направляетесь?
Re: Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач...
Отправлено: 09.11.20 - 15:56
Цитата:
5-го числа в ПОСТАНОВЛЕНИИ этого же сан врача было с 22.00
Нечитайло не читайло то, что подписывал?
Да, если вы не можете найти управу на пьянки-гулянки в заведениях по выходным и ночью, так поставьте по менту у каждой забегаловки - у нас их не так много... Когда президент приезжает, так через 50 метров по улицам выстраивают, а тут прям уследить не в состоянии. Но не надо издеваться абсолютно над всеми жителями.
Всем жителям области запрещено выходить из дома с 21.00 до 6.00.
5-го числа в ПОСТАНОВЛЕНИИ этого же сан врача было с 22.00
Нечитайло не читайло то, что подписывал?
Да, если вы не можете найти управу на пьянки-гулянки в заведениях по выходным и ночью, так поставьте по менту у каждой забегаловки - у нас их не так много... Когда президент приезжает, так через 50 метров по улицам выстраивают, а тут прям уследить не в состоянии. Но не надо издеваться абсолютно над всеми жителями.
Re: Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач...
Отправлено: 09.11.20 - 16:11
Цитата:
Главное с собой взять пирожки и красную шапочку...
Rexyn:
Полиция может остановить и спросить: а куда вы, уважаемый, направляетесь?
Полиция может остановить и спросить: а куда вы, уважаемый, направляетесь?
Главное с собой взять пирожки и красную шапочку...
Re: Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач...
Отправлено: 09.11.20 - 16:18
Цитата-/Если я правильно понял, то выходить на улицу ночью нельзя, а ездить на своём транспорте ночью можно?/
Это вопрос на логику,в своем транспорте ты на улице или не на улице?)
Цитата-/так поставьте по менту у каждой забегаловки - у нас их не так много/
И представь сколько человеко-часов и ментов надо потратить на каждую забегаловку? Когда президент приезжает всех ставят часа на два в охранение а тут сутками дежурить? А у ментов больше дел никаких нет же?
Это вопрос на логику,в своем транспорте ты на улице или не на улице?)
Цитата-/так поставьте по менту у каждой забегаловки - у нас их не так много/
И представь сколько человеко-часов и ментов надо потратить на каждую забегаловку? Когда президент приезжает всех ставят часа на два в охранение а тут сутками дежурить? А у ментов больше дел никаких нет же?
Re: Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач...
Отправлено: 09.11.20 - 16:21
Цитата-/Ну зачем за зря людей успокаивать. Понятно что не на две недели а в лучшем случии будет до 25 декабря/
Если сказать что это до нового года у людей может перегореть в одном месте, а так постоянно на "завтраках" можно продержатся до весны,социологию толпы тоже никто не отменял,вирус вирусом но люди не верят и не ощущают опасность поэтому и возмущаются
Если сказать что это до нового года у людей может перегореть в одном месте, а так постоянно на "завтраках" можно продержатся до весны,социологию толпы тоже никто не отменял,вирус вирусом но люди не верят и не ощущают опасность поэтому и возмущаются
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1128
Re: Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач...
Отправлено: 09.11.20 - 16:33
Цитата:
Я тоже так понял. Едешь на машине, если остановили, говоришь им, что еду ремонтировать трубу у родственников, и всё. 😆
ZXC:
Если я правильно понял, то выходить на улицу ночью нельзя, а ездить на своём транспорте ночью можно?
Если я правильно понял, то выходить на улицу ночью нельзя, а ездить на своём транспорте ночью можно?
Я тоже так понял. Едешь на машине, если остановили, говоришь им, что еду ремонтировать трубу у родственников, и всё. 😆
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 1932
Re: Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач...
Отправлено: 09.11.20 - 16:34
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.12.09
- Сообщений:
- 885
Re: Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач...
Отправлено: 09.11.20 - 16:48
Вот непонятно, а гражданам старше 65 вообще нельзя на улицу выходить?
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