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≡ Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач Костанайской области разъяснил суть карантинных ужесточений
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40291
Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач Костанайской области разъяснил суть карантинных ужесточений
Отправлено: 09.11.20 - 15:40
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С 9 ноября в Костанайской области ужесточили карантинные меры в связи с ростом заболевших Covid-19. Об этом сегодня на брифинге еще раз напомнил главный санитарный врач региона Владимир НЕЧИТАЙЛО, разъяснив часть запретов.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1848
Re: Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач...
Отправлено: 09.11.20 - 15:40
#1
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как можно совсем запретить выход на улицу после 21.00? у нас вроде не введен режим ЧП и коммендантский час.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
108
Re: Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач...
Отправлено: 09.11.20 - 15:42
#2
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Если я правильно понял, то выходить на улицу ночью нельзя, а ездить на своём транспорте ночью можно?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9816
Re: Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач...
Отправлено: 09.11.20 - 15:45
#3
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Цитата:
Главный санитарный врач области несколько раз повторил в ходе брифинга, что столь жесткие ограничения вводятся пока на две недели, поэтому жители должны это понять

Ну зачем за зря людей успокаивать. Понятно что не на две недели а в лучшем случии будет до 25 декабря. Россия щас бьёт антирекорды по заражению. Вакцину они продают за бугор, а не своим . Вобщем мы опять на долго встряли.
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
243
Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач Костанайской области разъяснил суть карантинных ужесточений
Отправлено: 09.11.20 - 15:45
#4
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Цитата:
ZXC:
Если я правильно понял, то выходить на улицу ночью нельзя, а ездить на своём транспорте ночью можно?

Только в экстренных случаях - к заболевшей бабушке. Просто так кататься нельзя. Полиция может остановить и спросить: а куда вы, уважаемый, направляетесь?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7026
Re: Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач...
Отправлено: 09.11.20 - 15:56
#5
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Цитата:
Всем жителям области запрещено выходить из дома с 21.00 до 6.00.

5-го числа в ПОСТАНОВЛЕНИИ этого же сан врача было с 22.00

Нечитайло не читайло то, что подписывал?

Да, если вы не можете найти управу на пьянки-гулянки в заведениях по выходным и ночью, так поставьте по менту у каждой забегаловки - у нас их не так много... Когда президент приезжает, так через 50 метров по улицам выстраивают, а тут прям уследить не в состоянии. Но не надо издеваться абсолютно над всеми жителями.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7026
Re: Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач...
Отправлено: 09.11.20 - 16:11
#6
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Цитата:
Rexyn:
Полиция может остановить и спросить: а куда вы, уважаемый, направляетесь?

Главное с собой взять пирожки и красную шапочку...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5717
Re: Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач...
Отправлено: 09.11.20 - 16:18
#7
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Цитата-/Если я правильно понял, то выходить на улицу ночью нельзя, а ездить на своём транспорте ночью можно?/


Это вопрос на логику,в своем транспорте ты на улице или не на улице?)





Цитата-/так поставьте по менту у каждой забегаловки - у нас их не так много/


И представь сколько человеко-часов и ментов надо потратить на каждую забегаловку? Когда президент приезжает всех ставят часа на два в охранение а тут сутками дежурить? А у ментов больше дел никаких нет же?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5717
Re: Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач...
Отправлено: 09.11.20 - 16:21
#8
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Цитата-/Ну зачем за зря людей успокаивать. Понятно что не на две недели а в лучшем случии будет до 25 декабря/



Если сказать что это до нового года у людей может перегореть в одном месте, а так постоянно на "завтраках" можно продержатся до весны,социологию толпы тоже никто не отменял,вирус вирусом но люди не верят и не ощущают опасность поэтому и возмущаются
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1128
Re: Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач...
Отправлено: 09.11.20 - 16:33
#9
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Цитата:
ZXC:
Если я правильно понял, то выходить на улицу ночью нельзя, а ездить на своём транспорте ночью можно?


Я тоже так понял. Едешь на машине, если остановили, говоришь им, что еду ремонтировать трубу у родственников, и всё. 😆
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1932
Re: Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач...
Отправлено: 09.11.20 - 16:34
#10
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
885
Re: Автобусы не ходят, в такси не садят - Главный санврач...
Отправлено: 09.11.20 - 16:48
#11
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Вот непонятно, а гражданам старше 65 вообще нельзя на улицу выходить?
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