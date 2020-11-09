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≡ Халатность или вандализм? - Пять мусорных контейнеров сгорели в центре Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40289
Халатность или вандализм? - Пять мусорных контейнеров сгорели в центре Костаная
Отправлено: 09.11.20 - 11:13
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Видеозапись практически полностью сгоревших пластиковых баков прислал "НГ" читатель, добавивший, что одновременно сразу у нескольких автомобилей в этом дворе прокололи шины. Поэтому жители предполагают, что их двор посетили вандалы.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13308
Re: Халатность или вандализм? - Пять мусорных контейнеров...
Отправлено: 09.11.20 - 11:13
#1
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Цитата:
которые производили сварочные работы и выбросили сварку в контейнеры

Источник:

Что?! Автор, исправьте. Что значит "выбросить сварку в контейнер"? Сварка - это процесс, его нельзя выбросить.
Цитата:
За этот год в разных районах Костаная у нас сгорели 50 контейнеров, - пояснил Кушнир. - Мы регулярно писали заявления, но еще ни разу полиция не нашла виновных.

Источник:

Может, камеры ставить?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8447
Халатность или вандализм? - Пять мусорных контейнеров сгорели в центре Костаная
Отправлено: 09.11.20 - 11:35
#2
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Цитата:
Victor Yang:
Может, камеры ставить?

А может контейнеры железные ставить?))
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13308
Re: Халатность или вандализм? - Пять мусорных контейнеров...
Отправлено: 09.11.20 - 12:16
#3
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Цитата:
maxsaf:
А может контейнеры железные ставить?))

Тут как сказать. Их где-то ещё выпускают? Да и эти цивилизованней выглядят, всё-таки.
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