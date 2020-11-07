Re: Еще больше, чем вчера - новый всплеск заболеваемости КВИ в...

Отправлено: - 11:15

Почему то при сообщений о количестве инфицированных, областной штаб, не приводит аналитику: где, когда, при каких обстоятельствах, кто виноват и что делать конкретно( без общих - закрыть, локдаун и так далее типа НЕ ПУЩАТЬ).

Если это приезжающие из-за рубежа ( мы пригранничный регион и в России рекордный всплеск заболевании) - ЗАКРЫТЬ внешную границу; импортные продукты и товары строго пропускать под контролем сан.служб) при этом не УЖЕСТОЧАЯ, бестолково, внутренний бизнес.