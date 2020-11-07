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≡ Еще больше, чем вчера - новый всплеск заболеваемости КВИ в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40289
Еще больше, чем вчера - новый всплеск заболеваемости КВИ в Костанайской области
Отправлено: 07.11.20 - 21:21
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49 пациентов обследованы по самообращению, 4 - с профцелью, при пересечении государственной границы через автопереходы, 1 - в целях эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, 1 - по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1157
Re: Еще больше, чем вчера - новый всплеск заболеваемости КВИ в...
Отправлено: 08.11.20 - 11:15
#1
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Почему то при сообщений о количестве инфицированных, областной штаб, не приводит аналитику: где, когда, при каких обстоятельствах, кто виноват и что делать конкретно( без общих - закрыть, локдаун и так далее типа НЕ ПУЩАТЬ).
Если это приезжающие из-за рубежа ( мы пригранничный регион и в России рекордный всплеск заболевании) - ЗАКРЫТЬ внешную границу; импортные продукты и товары строго пропускать под контролем сан.служб) при этом не УЖЕСТОЧАЯ, бестолково, внутренний бизнес.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
419
Re: Еще больше, чем вчера - новый всплеск заболеваемости КВИ в...
Отправлено: 09.11.20 - 09:16
#2
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Цитата:
49 пациентов обследованы по самообращению,


Бюджетников загнали, для поднятия статистики?
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