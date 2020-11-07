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≡ Елжан Биртанов под домашним арестом - адвокат
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40289
Елжан Биртанов под домашним арестом - адвокат
Отправлено: 07.11.20 - 14:07
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Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов был задержан по подозрению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. В отношении него судом была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20375
Re: Елжан Биртанов под домашним арестом - адвокат
Отправлено: 07.11.20 - 14:07
#1
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Опять, нужно министром - назначать... :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8447
Re: Елжан Биртанов под домашним арестом - адвокат
Отправлено: 07.11.20 - 14:22
#2
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Цитата:
drakon:

Сначала нужно деньги найти)
Профайл
р
§ рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
15
Елжан Биртанов под домашним арестом - адвокат
Отправлено: 08.11.20 - 20:38
#3
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что тут мусолить. Сажать надолго и с полным конфискатом. Результаты его руководства нам видны
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