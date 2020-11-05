С 2 ноября в некоторых автобусах Костаная в тестовом режиме начали работать валидаторы. До конца года пассажиры должны научиться ими пользоваться, а также привыкнуть к преимуществам проезда за безналичный расчет, главное из которых - в том, что тариф по безналу останется на нынешнем уровне, а вот наличными придется платить почти вдвое больше. А с 1 января 2021 года придется ездить уже по-новому: заходить в переднюю дверь, оплачивать (картой или без нее) и выходить в среднюю дверь. Сколько будут стоить и где продаваться транспортные карты, можно ли ездить без них и как валидаторы будут дисциплинировать водителей и пассажиров? Читать статью
Частная компания вложила - 80 000 000 тенге ( в этой сумме сидят: сами валидаторы, их установка, техническое сопровождение и естественно ПРИБЫЛЬ частника, примерно около 35-40% от 80 лямов). Перевозчик с каждой 80 тенге будет отдавать этому частнику 7 тенге 4 тиына. Государство ( в лице местного акимата) эти 7 тенге 4 тиына будет перечислять перевозчику из городского бюджета. Пассажиры они же и налогоплательщики, будут перечислять налоги в городской бюджет. И те 150 тенге наличными, которые не участвуют в этом кругообороте денег, прямо попадают в карман перевозчика.
Ну что, поздравляю очередных шулеров, сумевших втиснуться между рабочими и плодами их труда (с) Д.Лондон. Теперь мы все через бюджет будем оплачивать транспортную десятину, даже те, кто никогда не ездит на автобусах. Кроме того, мы будем поддерживать валюты стран производителей валидаторов, запчастей к ним, ну и заодно уже привычные всем финансовые институты безналичных платежей.
Опять же, какое беспрецедентное удобство! Некоторые тут прямо растекались белкой по древу, что теперь не нужно таскать с собой наличку. Ну да, просто теперь кошелек набит не тоненькими купюрами, а толстыми негнущимися картами, а если у тебя большая семья, таскай с собой полную авоську карт, вовремя выуживай нужную и радуйся кэшбекам. Но не забывай, что опосредованно ты все равно оплачиваешь шулерам за эти "новшества" своим собственным трудом.
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