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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 01:23
Цитата:
В первый раз что-ли? ))
Шучу)) Я думаю что с Куатом можно провести
беседу. Пусть дальше занимается популяризацией языка, но без разжигания.
Цитата:
Да, пожалуйста, я не возражаю) Но начать с вас))
[Исправлено: maxsaf, 08.11.2020 - 01:28]
abaika95:
Ютюб надо отменить в Казахстане?)
Ютюб надо отменить в Казахстане?)
В первый раз что-ли? ))
Шучу)) Я думаю что с Куатом можно провести
беседу. Пусть дальше занимается популяризацией языка, но без разжигания.
Цитата:
abaika95:
И про вас тоже должны узнать или Таноми?
И про вас тоже должны узнать или Таноми?
Да, пожалуйста, я не возражаю) Но начать с вас))
[Исправлено: maxsaf, 08.11.2020 - 01:28]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 01:47
Цитата-/) Я думаю что с Куатом можно провестибеседу. Пусть дальше занимается популяризацией языка, но без разжигания./
Кому провести?) И да где там разжигание?)
Цитата-/Да, пожалуйста, я не возражаю) Но начать с вас))/
Без проблем как только все тут напишут кто они и что они, тогда я сделаю тоже самое) объективно?)
Кому провести?) И да где там разжигание?)
Цитата-/Да, пожалуйста, я не возражаю) Но начать с вас))/
Без проблем как только все тут напишут кто они и что они, тогда я сделаю тоже самое) объективно?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 02:11
Цитата:
Исключительно правоохранительным органам. А есть там разжигание или нет - и так видно, там пожар ненависти в каментах
Цитата:
А вы почему своим примером не хотите начать?) Потом окажется, что ни вас, ни нас никто не финансирует, в отличии от Куата, который везде вставляет свой КаспиГолд аккаунт для донатов, куда падает и гривна и тенге и доллары, проверить можно элементарно, кто его спонсирует)
abaika95:
Кому провести?) И да где там разжигание?)
Кому провести?) И да где там разжигание?)
Исключительно правоохранительным органам. А есть там разжигание или нет - и так видно, там пожар ненависти в каментах
Цитата:
abaika95:
Без проблем как только все тут напишут кто они и что они, тогда я сделаю тоже самое) объективно?)
Без проблем как только все тут напишут кто они и что они, тогда я сделаю тоже самое) объективно?)
А вы почему своим примером не хотите начать?) Потом окажется, что ни вас, ни нас никто не финансирует, в отличии от Куата, который везде вставляет свой КаспиГолд аккаунт для донатов, куда падает и гривна и тенге и доллары, проверить можно элементарно, кто его спонсирует)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 10:24
Цитата:
Обратитесь в Партархив (ныне архив Президента). Хотя, может, опять засекречено
Вот страница в доказательство, что такие доки есть
abaika95:
Это вы где прочитали можно источник?)
Это вы где прочитали можно источник?)
Обратитесь в Партархив (ныне архив Президента). Хотя, может, опять засекречено
Вот страница в доказательство, что такие доки есть
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 10:36
Цитата:
Я "не..."!
Ибо я не настолько глупа, чтобы не понимать, что история неоднозначна...
Жить прошлым -не построить будущего.
В мире нет ни одного народа, который бы на протяжении всего своего существования был белым и пушистым
Ещё раз повторю фразу, которую Вы когда-то одобрили:"Абсолютная доброта - путь к самоуничтожению!"
И не надо пугать. Это дешевка!
abaika95:
Цитата-/Может мне тоже казахов возненавидеть?/
А вы разве не....
Цитата-/Может мне тоже казахов возненавидеть?/
А вы разве не....
Я "не..."!
Ибо я не настолько глупа, чтобы не понимать, что история неоднозначна...
Жить прошлым -не построить будущего.
В мире нет ни одного народа, который бы на протяжении всего своего существования был белым и пушистым
Ещё раз повторю фразу, которую Вы когда-то одобрили:"Абсолютная доброта - путь к самоуничтожению!"
И не надо пугать. Это дешевка!
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 11:42
Цитата:
История однозначна. А вот её трактовку каждый использует как хочет.
таноми52:
Ибо я не настолько глупа, чтобы не понимать, что история неоднозначна...
Ибо я не настолько глупа, чтобы не понимать, что история неоднозначна...
История однозначна. А вот её трактовку каждый использует как хочет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
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Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 12:02
Цитата:
Ну это тоже перебор. Даже просто лежачий камень, может по своему и каждому сказать помочь, то чего не было.
Victor Yang:
История однозначна.
История однозначна.
Ну это тоже перебор. Даже просто лежачий камень, может по своему и каждому сказать помочь, то чего не было.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 12:07
Цитата:
Ну ты дальше прочитай комментарий. История однозначна (как факты), а вот её трактовка (особенно в разрезе плохо/хорошо) - совсем нет.
elektron:
Ну это тоже перебор.
Ну это тоже перебор.
Ну ты дальше прочитай комментарий. История однозначна (как факты), а вот её трактовка (особенно в разрезе плохо/хорошо) - совсем нет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5881
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 12:22
Цитата:
Вот тут то и кроется кладец. История может стать как мысли - Факт произошедшего налицо, а вот то чем это было вызвано и тем более к чему привело или приведёт, только догадки. Вот Троцкий умер-факт, а был ли он действительно отравлен? догадки. Пирамиды стоят в Египте факт.... А история их происхождения догадки.
[Исправлено: elektron, 08.11.2020 - 07:24]
Victor Yang:
История однозначна (как факты)
История однозначна (как факты)
Вот тут то и кроется кладец. История может стать как мысли - Факт произошедшего налицо, а вот то чем это было вызвано и тем более к чему привело или приведёт, только догадки. Вот Троцкий умер-факт, а был ли он действительно отравлен? догадки. Пирамиды стоят в Египте факт.... А история их происхождения догадки.
[Исправлено: elektron, 08.11.2020 - 07:24]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 13:03
Цитата:
Да не суть важно! Важно, что всем народам можно что-то предъявить, но нельзя культивировать взаимную ненависть. Ибо в мире всегда была бы бесконечная мировая война!
Victor Yang:
История однозначна.
История однозначна.
Да не суть важно! Важно, что всем народам можно что-то предъявить, но нельзя культивировать взаимную ненависть. Ибо в мире всегда была бы бесконечная мировая война!
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 13:10
Цитата-/Исключительно правоохранительным органам. А есть там разжигание или нет - и так видно, там пожар ненависти в каментах/
Так по вашему автор и площадка отвечает за то что пишут у нее в коментах?)
Цитата-/Потом окажется, что ни вас, ни нас никто не финансирует, в отличии от Куата, который везде вставляет свой КаспиГолд аккаунт для донатов, куда падает и гривна и тенге и доллары, проверить можно элементарно, кто его спонсирует)/
Так вас я знаю что никто не спонсирует, меня спонсирует румынская разведка я писал уже об этом а Куат типичный донатный блогер,как Навальный он же вроде тоже на подачки от подписчиков живет и его тоже никто не проверяет хотя там то там то сам бог велел))
Цитата-/Вот страница в доказательство, что такие доки есть/
Что такие доки есть я знаю,причем вы скинули скрин с обращения правительства тоесть понимаете да ценностью источниковой базы?) Я к тому вашему утверждению что вам казахов надо возненавидеть за зверства во время восстания 1916 года, а про ответные зверства от казаков,карателей и ополченцев вы не читали? Когда в ответ убивали детей,стариков и женщин даже не причастных к сарбазам которые были в рядах восставших это в порядке вещей и никто никого не должен возненавидеть? А тысячи людей которые откочевали в Китай и Монголию от действий карателей это тоже в порядке вещей?)
История всегда одна ее трактовка у каждого разная) кто-то что-то умалчивает кто-то недосказывает так и возникают ложные домыслы
Почему вообще восстание 1916 произошло вы интересовались? Почему людям так не понравилось что на фронт в рядах армии (где можно было сделать карьеру) не берут а рыть траншеи, срочно приехали набирать? вот и на рыли траншеи..... причем одну из первых скрипок в этом деле играл Иманов которого советская власть кононизировала почти как степного че гевару) хотя там тоже не все так однозначно
Цитата-/Ибо я не настолько глупа, чтобы не понимать, что история неоднозначна.../
История всегда одна! Трактовка ее у каждого разная,мы судим о истории Рима через призму совсем малого количества источников а если их было бы больше может там вообще все по другому открылось)
По вашей логике события на востоке Украины 2014 это неоднозначная история? А кто это решил?)
Цитата-/И не надо пугать. Это дешевка!/
А кто кого пугает вы что?)
Цитата-/Вот Троцкий умер-факт, а был ли он действительно отравлен?/
Это и есть трактовка про что йанг и сказал,даже сам факт смерти Троцкого можно трактовать по разному,вы уверены что он умер а не стал владельцем кафе KFC?))
Так по вашему автор и площадка отвечает за то что пишут у нее в коментах?)
Цитата-/Потом окажется, что ни вас, ни нас никто не финансирует, в отличии от Куата, который везде вставляет свой КаспиГолд аккаунт для донатов, куда падает и гривна и тенге и доллары, проверить можно элементарно, кто его спонсирует)/
Так вас я знаю что никто не спонсирует, меня спонсирует румынская разведка я писал уже об этом а Куат типичный донатный блогер,как Навальный он же вроде тоже на подачки от подписчиков живет и его тоже никто не проверяет хотя там то там то сам бог велел))
Цитата-/Вот страница в доказательство, что такие доки есть/
Что такие доки есть я знаю,причем вы скинули скрин с обращения правительства тоесть понимаете да ценностью источниковой базы?) Я к тому вашему утверждению что вам казахов надо возненавидеть за зверства во время восстания 1916 года, а про ответные зверства от казаков,карателей и ополченцев вы не читали? Когда в ответ убивали детей,стариков и женщин даже не причастных к сарбазам которые были в рядах восставших это в порядке вещей и никто никого не должен возненавидеть? А тысячи людей которые откочевали в Китай и Монголию от действий карателей это тоже в порядке вещей?)
История всегда одна ее трактовка у каждого разная) кто-то что-то умалчивает кто-то недосказывает так и возникают ложные домыслы
Почему вообще восстание 1916 произошло вы интересовались? Почему людям так не понравилось что на фронт в рядах армии (где можно было сделать карьеру) не берут а рыть траншеи, срочно приехали набирать? вот и на рыли траншеи..... причем одну из первых скрипок в этом деле играл Иманов которого советская власть кононизировала почти как степного че гевару) хотя там тоже не все так однозначно
Цитата-/Ибо я не настолько глупа, чтобы не понимать, что история неоднозначна.../
История всегда одна! Трактовка ее у каждого разная,мы судим о истории Рима через призму совсем малого количества источников а если их было бы больше может там вообще все по другому открылось)
По вашей логике события на востоке Украины 2014 это неоднозначная история? А кто это решил?)
Цитата-/И не надо пугать. Это дешевка!/
А кто кого пугает вы что?)
Цитата-/Вот Троцкий умер-факт, а был ли он действительно отравлен?/
Это и есть трактовка про что йанг и сказал,даже сам факт смерти Троцкого можно трактовать по разному,вы уверены что он умер а не стал владельцем кафе KFC?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5881
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 13:17
Цитата:
Да как бы в "истории" это уже обозначено.
abaika95:
то и есть трактовка про что йанг и сказал
то и есть трактовка про что йанг и сказал
Да как бы в "истории" это уже обозначено.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5881
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 13:22
Цитата:
Ну к примеру совсем "свежий" случай. Новального траванули. Как это в историю войдёт? Как пропиариться или всё же Путин виноват?
Или это тоже трактование?
[Исправлено: elektron, 08.11.2020 - 08:24]
abaika95:
Ну к примеру совсем "свежий" случай. Новального траванули. Как это в историю войдёт? Как пропиариться или всё же Путин виноват?
Или это тоже трактование?
[Исправлено: elektron, 08.11.2020 - 08:24]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 14:30
Цитата:
Что ж ты, пацан, опять полез... Черты не знаешь?
Я ЭТО утверждала?
Тем не менее признал, что зверства были "ответные"...И что ты этим хотел сказать? Оправдать одних, а других осудить, что они такие же?
Мой последний пост не принят во внимание? Твоя обычная практика: выхватывать фразы, не вникая в суть!
И вообще, задумайся, твоя страсть к бесконечным спорам, поворотам так и этак, любую дискуссию делает бессмысленной
abaika95:
Я к тому вашему утверждению что вам казахов надо возненавидеть за зверства во время восстания 1916 года, а про ответные зверства от казаков,карателей и ополченцев вы не читали?
Я к тому вашему утверждению что вам казахов надо возненавидеть за зверства во время восстания 1916 года, а про ответные зверства от казаков,карателей и ополченцев вы не читали?
Что ж ты, пацан, опять полез... Черты не знаешь?
Я ЭТО утверждала?
Тем не менее признал, что зверства были "ответные"...И что ты этим хотел сказать? Оправдать одних, а других осудить, что они такие же?
Мой последний пост не принят во внимание? Твоя обычная практика: выхватывать фразы, не вникая в суть!
И вообще, задумайся, твоя страсть к бесконечным спорам, поворотам так и этак, любую дискуссию делает бессмысленной
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 15:08
Цитата-/Ну к примеру совсем "свежий" случай. Новального траванули. Как это в историю войдёт? Как пропиариться или всё же Путин виноват? Или это тоже трактование?/
Это смотря чья политическая сила дальше возьмёт вверх
При царе социалистов революционеров вешали,убивали и сажали потомучто они были обыкновенные террористы а при союзе им начали памятники ставить и улицы в их честь называть) вроде история одна а трактовка разная)
Цитата-/Что ж ты, пацан, опять полез... Черты не знаешь?/
Дракон перезайди со своей страницы не сиди от Таноми)
Цитата-/Тем не менее признал, что зверства были "ответные"...И что ты этим хотел сказать? Оправдать одних, а других осудить, что они такие же?/
А что одни благочестивые овечки а другие сатанисты ? Так по вашему?)
Цитата-/Мой последний пост не принят во внимание? Твоя обычная практика: выхватывать фразы, не вникая в суть!/
Ваш последний пост увидел когда уже написал свой,так что во внимание он тогда не принимался,сейчас принимаю но вы опять же пытаетесь зачем-то его нивелировать)
Цитата-/вообще, задумайся, твоя страсть к бесконечным спорам, поворотам так и этак, любую дискуссию делает бессмысленной
Да да, бла бла, по факту будет что?)
Это смотря чья политическая сила дальше возьмёт вверх
При царе социалистов революционеров вешали,убивали и сажали потомучто они были обыкновенные террористы а при союзе им начали памятники ставить и улицы в их честь называть) вроде история одна а трактовка разная)
Цитата-/Что ж ты, пацан, опять полез... Черты не знаешь?/
Дракон перезайди со своей страницы не сиди от Таноми)
Цитата-/Тем не менее признал, что зверства были "ответные"...И что ты этим хотел сказать? Оправдать одних, а других осудить, что они такие же?/
А что одни благочестивые овечки а другие сатанисты ? Так по вашему?)
Цитата-/Мой последний пост не принят во внимание? Твоя обычная практика: выхватывать фразы, не вникая в суть!/
Ваш последний пост увидел когда уже написал свой,так что во внимание он тогда не принимался,сейчас принимаю но вы опять же пытаетесь зачем-то его нивелировать)
Цитата-/вообще, задумайся, твоя страсть к бесконечным спорам, поворотам так и этак, любую дискуссию делает бессмысленной
Да да, бла бла, по факту будет что?)
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