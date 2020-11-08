Прогноз на 5 дней
пасмурно+4°C
  • 749 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • З, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 908 из 908«1...906907908
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8443
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 01:23
#13606
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ютюб надо отменить в Казахстане?)

В первый раз что-ли? ))
Шучу)) Я думаю что с Куатом можно провести
беседу. Пусть дальше занимается популяризацией языка, но без разжигания.
Цитата:
abaika95:
И про вас тоже должны узнать или Таноми?

Да, пожалуйста, я не возражаю) Но начать с вас))

[Исправлено: maxsaf, 08.11.2020 - 01:28]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5708
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 01:47
#13607
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/) Я думаю что с Куатом можно провестибеседу. Пусть дальше занимается популяризацией языка, но без разжигания./


Кому провести?) И да где там разжигание?)



Цитата-/Да, пожалуйста, я не возражаю) Но начать с вас))/


Без проблем как только все тут напишут кто они и что они, тогда я сделаю тоже самое) объективно?)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8443
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 02:11
#13608
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Кому провести?) И да где там разжигание?)

Исключительно правоохранительным органам. А есть там разжигание или нет - и так видно, там пожар ненависти в каментах

Цитата:
abaika95:
Без проблем как только все тут напишут кто они и что они, тогда я сделаю тоже самое) объективно?)

А вы почему своим примером не хотите начать?) Потом окажется, что ни вас, ни нас никто не финансирует, в отличии от Куата, который везде вставляет свой КаспиГолд аккаунт для донатов, куда падает и гривна и тенге и доллары, проверить можно элементарно, кто его спонсирует)
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2098
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 10:24
#13609
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Это вы где прочитали можно источник?)


Обратитесь в Партархив (ныне архив Президента). Хотя, может, опять засекречено
Вот страница в доказательство, что такие доки есть
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2098
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 10:36
#13610
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Цитата-/Может мне тоже казахов возненавидеть?/
А вы разве не....


Я "не..."!
Ибо я не настолько глупа, чтобы не понимать, что история неоднозначна...
Жить прошлым -не построить будущего.
В мире нет ни одного народа, который бы на протяжении всего своего существования был белым и пушистым
Ещё раз повторю фразу, которую Вы когда-то одобрили:"Абсолютная доброта - путь к самоуничтожению!"

И не надо пугать. Это дешевка!
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13304
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 11:42
#13611
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Ибо я не настолько глупа, чтобы не понимать, что история неоднозначна...

История однозначна. А вот её трактовку каждый использует как хочет.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5880
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 12:02
#13612
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
История однозначна.

Ну это тоже перебор. Даже просто лежачий камень, может по своему и каждому сказать помочь, то чего не было. ;-)
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13304
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 12:07
#13613
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну это тоже перебор.

Ну ты дальше прочитай комментарий. История однозначна (как факты), а вот её трактовка (особенно в разрезе плохо/хорошо) - совсем нет.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5880
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 12:22
#13614
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
История однозначна (как факты)

Вот тут то и кроется кладец. История может стать как мысли - Факт произошедшего налицо, а вот то чем это было вызвано и тем более к чему привело или приведёт, только догадки. Вот Троцкий умер-факт, а был ли он действительно отравлен? догадки. Пирамиды стоят в Египте факт.... А история их происхождения догадки. ;-)

[Исправлено: elektron, 08.11.2020 - 07:24]
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2098
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 13:03
#13615
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
История однозначна.



Да не суть важно! Важно, что всем народам можно что-то предъявить, но нельзя культивировать взаимную ненависть. Ибо в мире всегда была бы бесконечная мировая война!
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5708
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 13:10
#13616
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Исключительно правоохранительным органам. А есть там разжигание или нет - и так видно, там пожар ненависти в каментах/



Так по вашему автор и площадка отвечает за то что пишут у нее в коментах?)




Цитата-/Потом окажется, что ни вас, ни нас никто не финансирует, в отличии от Куата, который везде вставляет свой КаспиГолд аккаунт для донатов, куда падает и гривна и тенге и доллары, проверить можно элементарно, кто его спонсирует)/



Так вас я знаю что никто не спонсирует, меня спонсирует румынская разведка я писал уже об этом а Куат типичный донатный блогер,как Навальный он же вроде тоже на подачки от подписчиков живет и его тоже никто не проверяет хотя там то там то сам бог велел))




Цитата-/Вот страница в доказательство, что такие доки есть/


Что такие доки есть я знаю,причем вы скинули скрин с обращения правительства тоесть понимаете да ценностью источниковой базы?) Я к тому вашему утверждению что вам казахов надо возненавидеть за зверства во время восстания 1916 года, а про ответные зверства от казаков,карателей и ополченцев вы не читали? Когда в ответ убивали детей,стариков и женщин даже не причастных к сарбазам которые были в рядах восставших это в порядке вещей и никто никого не должен возненавидеть? А тысячи людей которые откочевали в Китай и Монголию от действий карателей это тоже в порядке вещей?)

История всегда одна ее трактовка у каждого разная) кто-то что-то умалчивает кто-то недосказывает так и возникают ложные домыслы
Почему вообще восстание 1916 произошло вы интересовались? Почему людям так не понравилось что на фронт в рядах армии (где можно было сделать карьеру) не берут а рыть траншеи, срочно приехали набирать? вот и на рыли траншеи..... причем одну из первых скрипок в этом деле играл Иманов которого советская власть кононизировала почти как степного че гевару) хотя там тоже не все так однозначно



Цитата-/Ибо я не настолько глупа, чтобы не понимать, что история неоднозначна.../


История всегда одна! Трактовка ее у каждого разная,мы судим о истории Рима через призму совсем малого количества источников а если их было бы больше может там вообще все по другому открылось)
По вашей логике события на востоке Украины 2014 это неоднозначная история? А кто это решил?)



Цитата-/И не надо пугать. Это дешевка!/


А кто кого пугает вы что?)



Цитата-/Вот Троцкий умер-факт, а был ли он действительно отравлен?/


Это и есть трактовка про что йанг и сказал,даже сам факт смерти Троцкого можно трактовать по разному,вы уверены что он умер а не стал владельцем кафе KFC?))
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5880
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 13:17
#13617
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
то и есть трактовка про что йанг и сказал

Да как бы в "истории" это уже обозначено. ;-)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5880
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 13:22
#13618
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ну к примеру совсем "свежий" случай. Новального траванули. Как это в историю войдёт? Как пропиариться или всё же Путин виноват? :lol:
Или это тоже трактование? 8-)

[Исправлено: elektron, 08.11.2020 - 08:24]
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2098
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 14:30
#13619
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я к тому вашему утверждению что вам казахов надо возненавидеть за зверства во время восстания 1916 года, а про ответные зверства от казаков,карателей и ополченцев вы не читали?


Что ж ты, пацан, опять полез... Черты не знаешь?
Я ЭТО утверждала?

Тем не менее признал, что зверства были "ответные"...И что ты этим хотел сказать? Оправдать одних, а других осудить, что они такие же?

Мой последний пост не принят во внимание? Твоя обычная практика: выхватывать фразы, не вникая в суть!

И вообще, задумайся, твоя страсть к бесконечным спорам, поворотам так и этак, любую дискуссию делает бессмысленной
Профайл
Страница 908 из 908«1...906907908
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS