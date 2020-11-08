Флуд и оффтопик (часть 4)

Отправлено: - 13:10

Цитата-/Исключительно правоохранительным органам. А есть там разжигание или нет - и так видно, там пожар ненависти в каментах/







Так по вашему автор и площадка отвечает за то что пишут у нее в коментах?)









Цитата-/Потом окажется, что ни вас, ни нас никто не финансирует, в отличии от Куата, который везде вставляет свой КаспиГолд аккаунт для донатов, куда падает и гривна и тенге и доллары, проверить можно элементарно, кто его спонсирует)/







Так вас я знаю что никто не спонсирует, меня спонсирует румынская разведка я писал уже об этом а Куат типичный донатный блогер,как Навальный он же вроде тоже на подачки от подписчиков живет и его тоже никто не проверяет хотя там то там то сам бог велел))









Цитата-/Вот страница в доказательство, что такие доки есть/





Что такие доки есть я знаю,причем вы скинули скрин с обращения правительства тоесть понимаете да ценностью источниковой базы?) Я к тому вашему утверждению что вам казахов надо возненавидеть за зверства во время восстания 1916 года, а про ответные зверства от казаков,карателей и ополченцев вы не читали? Когда в ответ убивали детей,стариков и женщин даже не причастных к сарбазам которые были в рядах восставших это в порядке вещей и никто никого не должен возненавидеть? А тысячи людей которые откочевали в Китай и Монголию от действий карателей это тоже в порядке вещей?)



История всегда одна ее трактовка у каждого разная) кто-то что-то умалчивает кто-то недосказывает так и возникают ложные домыслы

Почему вообще восстание 1916 произошло вы интересовались? Почему людям так не понравилось что на фронт в рядах армии (где можно было сделать карьеру) не берут а рыть траншеи, срочно приехали набирать? вот и на рыли траншеи..... причем одну из первых скрипок в этом деле играл Иманов которого советская власть кононизировала почти как степного че гевару) хотя там тоже не все так однозначно







Цитата-/Ибо я не настолько глупа, чтобы не понимать, что история неоднозначна.../





История всегда одна! Трактовка ее у каждого разная,мы судим о истории Рима через призму совсем малого количества источников а если их было бы больше может там вообще все по другому открылось)

По вашей логике события на востоке Украины 2014 это неоднозначная история? А кто это решил?)







Цитата-/И не надо пугать. Это дешевка!/





А кто кого пугает вы что?)







Цитата-/Вот Троцкий умер-факт, а был ли он действительно отравлен?/





Это и есть трактовка про что йанг и сказал,даже сам факт смерти Троцкого можно трактовать по разному,вы уверены что он умер а не стал владельцем кафе KFC?))