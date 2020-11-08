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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 01:23
Цитата:
В первый раз что-ли? ))
Шучу)) Я думаю что с Куатом можно провести
беседу. Пусть дальше занимается популяризацией языка, но без разжигания.
Цитата:
Да, пожалуйста, я не возражаю) Но начать с вас))
[Исправлено: maxsaf, 08.11.2020 - 01:28]
abaika95:
Ютюб надо отменить в Казахстане?)
Ютюб надо отменить в Казахстане?)
В первый раз что-ли? ))
Шучу)) Я думаю что с Куатом можно провести
беседу. Пусть дальше занимается популяризацией языка, но без разжигания.
Цитата:
abaika95:
И про вас тоже должны узнать или Таноми?
И про вас тоже должны узнать или Таноми?
Да, пожалуйста, я не возражаю) Но начать с вас))
[Исправлено: maxsaf, 08.11.2020 - 01:28]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
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- Сообщений:
- 5707
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 01:47
Цитата-/) Я думаю что с Куатом можно провестибеседу. Пусть дальше занимается популяризацией языка, но без разжигания./
Кому провести?) И да где там разжигание?)
Цитата-/Да, пожалуйста, я не возражаю) Но начать с вас))/
Без проблем как только все тут напишут кто они и что они, тогда я сделаю тоже самое) объективно?)
Кому провести?) И да где там разжигание?)
Цитата-/Да, пожалуйста, я не возражаю) Но начать с вас))/
Без проблем как только все тут напишут кто они и что они, тогда я сделаю тоже самое) объективно?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 02:11
Цитата:
Исключительно правоохранительным органам. А есть там разжигание или нет - и так видно, там пожар ненависти в каментах
Цитата:
А вы почему своим примером не хотите начать?) Потом окажется, что ни вас, ни нас никто не финансирует, в отличии от Куата, который везде вставляет свой КаспиГолд аккаунт для донатов, куда падает и гривна и тенге и доллары, проверить можно элементарно, кто его спонсирует)
abaika95:
Кому провести?) И да где там разжигание?)
Кому провести?) И да где там разжигание?)
Исключительно правоохранительным органам. А есть там разжигание или нет - и так видно, там пожар ненависти в каментах
Цитата:
abaika95:
Без проблем как только все тут напишут кто они и что они, тогда я сделаю тоже самое) объективно?)
Без проблем как только все тут напишут кто они и что они, тогда я сделаю тоже самое) объективно?)
А вы почему своим примером не хотите начать?) Потом окажется, что ни вас, ни нас никто не финансирует, в отличии от Куата, который везде вставляет свой КаспиГолд аккаунт для донатов, куда падает и гривна и тенге и доллары, проверить можно элементарно, кто его спонсирует)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 10:24
Цитата:
Обратитесь в Партархив (ныне архив Президента). Хотя, может, опять засекречено
Вот страница в доказательство, что такие доки есть
abaika95:
Это вы где прочитали можно источник?)
Это вы где прочитали можно источник?)
Обратитесь в Партархив (ныне архив Президента). Хотя, может, опять засекречено
Вот страница в доказательство, что такие доки есть
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 10:36
Цитата:
Я "не..."!
Ибо я не настолько глупа, чтобы не понимать, что история неоднозначна...
Жить прошлым -не построить будущего.
В мире нет ни одного народа, который бы на протяжении всего своего существования был белым и пушистым
Ещё раз повторю фразу, которую Вы когда-то одобрили:"Абсолютная доброта - путь к самоуничтожению!"
И не надо пугать. Это дешевка!
abaika95:
Цитата-/Может мне тоже казахов возненавидеть?/
А вы разве не....
Цитата-/Может мне тоже казахов возненавидеть?/
А вы разве не....
Я "не..."!
Ибо я не настолько глупа, чтобы не понимать, что история неоднозначна...
Жить прошлым -не построить будущего.
В мире нет ни одного народа, который бы на протяжении всего своего существования был белым и пушистым
Ещё раз повторю фразу, которую Вы когда-то одобрили:"Абсолютная доброта - путь к самоуничтожению!"
И не надо пугать. Это дешевка!
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 11:42
Цитата:
История однозначна. А вот её трактовку каждый использует как хочет.
таноми52:
Ибо я не настолько глупа, чтобы не понимать, что история неоднозначна...
Ибо я не настолько глупа, чтобы не понимать, что история неоднозначна...
История однозначна. А вот её трактовку каждый использует как хочет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5876
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 12:02
Цитата:
Ну это тоже перебор. Даже просто лежачий камень, может по своему и каждому сказать помочь, то чего не было.
Victor Yang:
История однозначна.
История однозначна.
Ну это тоже перебор. Даже просто лежачий камень, может по своему и каждому сказать помочь, то чего не было.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 12:07
Цитата:
Ну ты дальше прочитай комментарий. История однозначна (как факты), а вот её трактовка (особенно в разрезе плохо/хорошо) - совсем нет.
elektron:
Ну это тоже перебор.
Ну это тоже перебор.
Ну ты дальше прочитай комментарий. История однозначна (как факты), а вот её трактовка (особенно в разрезе плохо/хорошо) - совсем нет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5876
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 12:22
Цитата:
Вот тут то и кроется кладец. История может стать как мысли - Факт произошедшего налицо, а вот то чем это было вызвано и тем более к чему привело или приведёт, только догадки. Вот Троцкий умер-факт, а был ли он действительно отравлен? догадки. Пирамиды стоят в Египте факт.... А история их происхождения догадки.
[Исправлено: elektron, 08.11.2020 - 07:24]
Victor Yang:
История однозначна (как факты)
История однозначна (как факты)
Вот тут то и кроется кладец. История может стать как мысли - Факт произошедшего налицо, а вот то чем это было вызвано и тем более к чему привело или приведёт, только догадки. Вот Троцкий умер-факт, а был ли он действительно отравлен? догадки. Пирамиды стоят в Египте факт.... А история их происхождения догадки.
[Исправлено: elektron, 08.11.2020 - 07:24]
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