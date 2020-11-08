Отправлено: - 02:11

abaika95:

Кому провести?) И да где там разжигание?)

abaika95:

Без проблем как только все тут напишут кто они и что они, тогда я сделаю тоже самое) объективно?)

Цитата:Исключительно правоохранительным органам. А есть там разжигание или нет - и так видно, там пожар ненависти в каментахЦитата:А вы почему своим примером не хотите начать?) Потом окажется, что ни вас, ни нас никто не финансирует, в отличии от Куата, который везде вставляет свой КаспиГолд аккаунт для донатов, куда падает и гривна и тенге и доллары, проверить можно элементарно, кто его спонсирует)