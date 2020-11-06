Работу санпостов и запрет на ночные такси прокомментировали в ДП Костанайской области

Отправлено: - 10:33

Сейчас вот разгоняют счётчики заболевших.

Делается, уверен, не из соображений открытости, а именно чтобы заглушить ропот по этим блок-постам: "Видите!Всё обосновано!"

Да, эти цифры ближе к правде. Но что-то мне подсказывает, что они и на треть не отображают реальной картины. И эта ситуация не вчера родилась! Просто вот вчера не было высочайшего циркуляра, и всё всех устраивало. А вот сейчас, по отмашке....

Что касается цифр этих...это-пшик. На самом то деле надо ориентироваться по цифрам тяжелопереносящих заболевание.

В целом же, пока стратегия почти правильная. Кроме ограничения автобусов- интервалы надо наоборот уменьшать, не допуская скоплений,кроме этих-блок-постов - медиков верните в больницы, а ночью дороги пусть перекрывает дорпол, не тратьте деньги на балаган. Ну и самое важное, начните уже откровенно говорить с людьми. Инстаграм бы открыли, под каждым постом о действиях властей тонны хейта. И всё именно по причине их бронзовелости замшелой