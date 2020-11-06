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≡ Работу санпостов и запрет на ночные такси прокомментировали в ДП Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40286
Работу санпостов и запрет на ночные такси прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 06.11.20 - 12:01
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На территории Костанайской области установят только санитарные, а не блок-посты. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника МПС Женис БИСЕМБАЕВ. Всего планируют организовать 12 санпостов, которые начнут работу с 00.00 часов 9 ноября.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13302
Re: Работу санпостов и запрет на ночные такси прокомментировали...
Отправлено: 06.11.20 - 12:01
#1
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Запрет на ночные такси считаю лишним. Всякое в жизни случается - вплоть до того что в больницу нужно, пожар в доме и прочее, и прочее.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7023
Re: Работу санпостов и запрет на ночные такси прокомментировали...
Отправлено: 06.11.20 - 12:02
#2
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Бл...ха муха...вчера одно, сегодня другое...
Несогласованность руководителей будоражит народ хуже самого коронавируса...

Вчера: - ограничить передвижения жителей по территории населенных пунктов Костанайской области с 21:00 до 06:00 ;
Сегодня: Запрет на выход граждан из домов с 22.00 до 6.00 также будет контролировать полиция.

Вчера:...без ПЦР справки с отрицательным результатом (не более 3 суток с момента ВЫДАЧИ)...
Сегодня: Действительным считается тест, который СДАН не более 3-х суток назад.

Вчера такси разрешали по двое, сегодня такси запрещают и про количество не говорят...
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7023
Re: Работу санпостов и запрет на ночные такси прокомментировали...
Отправлено: 06.11.20 - 12:07
#3
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Цитата:
Victor Yang:
Запрет на ночные такси считаю лишним.

Да будут они работать...таксисты -народ хитрож...ый... найдут способ.

Читаем наспех состряпанное постановление:

Людям 65+ умирать с голоду и без лекарств?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1928
Re: Работу санпостов и запрет на ночные такси прокомментировали...
Отправлено: 06.11.20 - 12:17
#4
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13302
Re: Работу санпостов и запрет на ночные такси прокомментировали...
Отправлено: 06.11.20 - 12:25
#5
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Цитата:
yudjin:
Людям 65+ умирать с голоду и без лекарств?

Не, в скобках - это то что им можно.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7023
Работу санпостов и запрет на ночные такси прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 06.11.20 - 12:30
#6
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Цитата:
Victor Yang:
в скобках - это то что им можно.

тогда надо было писать: за исключением...
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1019
Работу санпостов и запрет на ночные такси прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 06.11.20 - 12:48
#7
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Вскрытие коронавирусного больного показало, что пациент умер от вскрытия.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1019
Работу санпостов и запрет на ночные такси прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 06.11.20 - 12:56
#8
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Цитата:
Victor Yang:
Не, в скобках - это то что им можно.

Тогда что означает это таинственное "и др."? Похоже, что как раз в скобках перечислено то, чего нельзя, чтобы по сравнению с прошлыми запретами не толковали двояко.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1744
Re: Работу санпостов и запрет на ночные такси прокомментировали...
Отправлено: 06.11.20 - 13:06
#9
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Только санитарные?!
С дорполом и собром? А в чём отличие?!
В том что документы не проверяют? А, да, БТРов нет.
Блоки уже вытащили из кушарей? Вагончики подтянули? Освещение и телекоммуникации расчехлили? Ну за три дня успеете...Не блок-посты:-)
Зачем они вообще????! Я понимаю на границе. А внутри страны? по периметру области...тем более по периметру города зачем?!
На ночь выставляйте на выездах из города по патрульке, и всего делов! По трассам тоже патрульки курсируют. Достаточно контроля.
Нет, надо воткнуть эти никому ненужные блокпосты (именно блокпосты! не играйтесь со словами, уважаемые!), мало того что бездарно деньги растратят, так ещё медработников от прямых обязанностей (лечить!) отвлекут на никому не нужный балаган с термометрией.
Бред
Кошмарят людей, шатают нервы. По себе ощущаю, этот год как за десять дался.
Во многом благодаря "заботам" горячо любимого государства.
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Z
§ Zhuzhik
(Пользователи)
Регистрация:
07.07.19
Сообщений:
4
Re: Работу санпостов и запрет на ночные такси прокомментировали...
Отправлено: 07.11.20 - 22:43
#10
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Вся эта борьба с коронавирусом напоминает зомбиаппокалипсис. Что происходит после 22:00 и до 6 утра? Вирус активизируется к полуночи и нападает под покровом ночи на одиноко блуждающие бренные тела горожан. И никому не укрыться и убежать от него. Позже насытившись,с первыми петухами и лучами солнца, он уходит к себе в логово дожидаться когда наступит ночь...
Это же абсурдно. У кого-то родители престарелые. Лекарства нужны, плохо стало,а ты сиди и жди утра. Машина сломалась,а к утру ты должен успеть починить - нельзя. Тысячи таких причин. В чем беда поздних вечерних передвижений? Кто знает?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13302
Работу санпостов и запрет на ночные такси прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 07.11.20 - 23:26
#11
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Цитата:
Zhuzhik:
Что происходит после 22:00 и до 6 утра?

Люди могут собираться вместе и надолго - повышенный риск заражения и последующего распространения.
Цитата:
Горожанин_kst:
Только санитарные?! С дорполом и собром? А в чём отличие?!

Потому что угроза - санитарная, санитары, медики тут рулят. Будет военная угроз (тьфу-тьфу-тьфу) - посты будут военные и будут рулить военные. Будет техногенная угроза - будут рулить инженеры, а военные и полиция им будут помогать.
Летом подобные меры помогли. Сейчас меры не такие жесткие как весной - государство просто не может себе позволить их повторить. Вся проблема - в массовости, слишком много людей одновременно болеют - мест не хватает в больницах. И я думаю это не последняя волна. Когда все переболеем - тогда и пойдёт всё на спад, но это будет не скоро.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5871
Работу санпостов и запрет на ночные такси прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 08.11.20 - 07:30
#12
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Цитата:
Victor Yang:
Люди могут собираться вместе и надолго - повышенный риск заражения и последующего распространения.

Ну да в битком набитом автобусе или магазине такого нету же, да? :-x
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