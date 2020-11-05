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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.11.20 - 22:30
Цитата:
Франция решила увеличить количество пограничников вдвое. Явно Европа будет закручивать гайки.
abaika95:
Цитата-/Запад сделает выводы и либо перестанет бомбить, либо к себе пускать. Что вам кажется наиболее вероятным?/ Запад сгинет
Цитата-/Запад сделает выводы и либо перестанет бомбить, либо к себе пускать. Что вам кажется наиболее вероятным?/ Запад сгинет
Франция решила увеличить количество пограничников вдвое. Явно Европа будет закручивать гайки.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.11.20 - 23:48
"Коррупцию нужно приравнять к измене Родине", - заявил председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев
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Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.11.20 - 00:00
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
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Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.11.20 - 02:30
Цитата:
???? не вижу ничего Теперь увидел.
[Исправлено: Гога, 06.11.2020 - 09:55]
elektron:
???? не вижу ничего Теперь увидел.
[Исправлено: Гога, 06.11.2020 - 09:55]
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
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Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.11.20 - 12:45
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.11.20 - 23:31
Известный казахстанский активист и блоггер Куат Ахметов (Til Maidani) помимо своей основной деятельности занимается, как мне кажется, разжиганием межнациональной розни и ненависти, путем выкладывания на своем ютуб канале провокационных видео.
Является ли это основанием для начала проверки в отношении блоггера, или все таки вся ответственность лежит исключительно на комментаторах?
Является ли это основанием для начала проверки в отношении блоггера, или все таки вся ответственность лежит исключительно на комментаторах?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 00:02
Цитата:
Вот прочитала о том, как в 1916 г. во время восстания, автохтоны, в основном, не с царскими войсками воевали, а вырезали безоружные и беззащитные (мужчины были призваны в армию. Автохтоны призыву не подлежали) семьи крестьян-переселенцев. Зверства были такие, что преступления нынешних террористов ИГ бледнеют на их фоне.
Может мне тоже казахов возненавидеть?
maxsaf:
Является ли это основанием для начала проверки в отношении блоггера, или все таки вся ответственность лежит исключительно на комментаторах?
Является ли это основанием для начала проверки в отношении блоггера, или все таки вся ответственность лежит исключительно на комментаторах?
Вот прочитала о том, как в 1916 г. во время восстания, автохтоны, в основном, не с царскими войсками воевали, а вырезали безоружные и беззащитные (мужчины были призваны в армию. Автохтоны призыву не подлежали) семьи крестьян-переселенцев. Зверства были такие, что преступления нынешних террористов ИГ бледнеют на их фоне.
Может мне тоже казахов возненавидеть?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 00:30
Цитата:
Ешь ананасы!
Рябчиков жуй!
День твой последний
Приходит, буржуй!
Козлов я:
С праздником!
С праздником!
Ешь ананасы!
Рябчиков жуй!
День твой последний
Приходит, буржуй!
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 00:52
Цитата-/Является ли это основанием для начала проверки в отношении блоггера, или все таки вся ответственность лежит исключительно на комментаторах?/
В данном случае на комментаторах нг же не несёт за вас ответственность что вы тут из Канады под фейком порите?) (Общий вопрос предположение)
Цитата-/Вот прочитала о том, как в 1916 г. во время восстания, автохтоны, в основном, не с царскими войсками воевали, а вырезали безоружные и беззащитные (мужчины были призваны в армию/
Это вы где прочитали можно источник?)
Цитата-/Может мне тоже казахов возненавидеть?/
А вы разве не....
В данном случае на комментаторах нг же не несёт за вас ответственность что вы тут из Канады под фейком порите?) (Общий вопрос предположение)
Цитата-/Вот прочитала о том, как в 1916 г. во время восстания, автохтоны, в основном, не с царскими войсками воевали, а вырезали безоружные и беззащитные (мужчины были призваны в армию/
Это вы где прочитали можно источник?)
Цитата-/Может мне тоже казахов возненавидеть?/
А вы разве не....
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 00:57
Цитата:
Мой вопрос вызвал в вас чувство ненависти к вопросам?))
abaika95:
В данном случае на комментаторах нг
В данном случае на комментаторах нг
Мой вопрос вызвал в вас чувство ненависти к вопросам?))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 00:59
Цитата:
Вот тут я не совсем понял, о чем вы. Скриншот фейковый? Зайдите да сами посмотрите))
abaika95:
под фейком порите
под фейком порите
Вот тут я не совсем понял, о чем вы. Скриншот фейковый? Зайдите да сами посмотрите))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 01:07
Цитата-/Мой вопрос вызвал в вас чувство ненависти к вопросам?)/
Вы поняли о чем я,не прикдывайтесь ни одна площадка не отвечает за то что порят ее подписчики)
Цитата-/Вот тут я не совсем понял, о чем вы. Скриншот фейковый? Зайдите да сами посмотрите)/
Вы знаете кто этот коментатор лично? Может это сотрудник ФСБ у которого задание провоцировать людей на такую реакцию как у вас?) Есть вероятность?)
Вы поняли о чем я,не прикдывайтесь ни одна площадка не отвечает за то что порят ее подписчики)
Цитата-/Вот тут я не совсем понял, о чем вы. Скриншот фейковый? Зайдите да сами посмотрите)/
Вы знаете кто этот коментатор лично? Может это сотрудник ФСБ у которого задание провоцировать людей на такую реакцию как у вас?) Есть вероятность?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 01:14
Цитата:
А может это у Куата задание спровоцировать таким образом межнациональную рознь? Правоохранительные органы должны разобраться, откуда блогер получает задания))
[Исправлено: maxsaf, 08.11.2020 - 01:15]
abaika95:
Вы знаете кто этот коментатор лично? Может это сотрудник ФСБ у которого задание провоцировать людей на такую реакцию как у вас?) Есть вероятность?)
Вы знаете кто этот коментатор лично? Может это сотрудник ФСБ у которого задание провоцировать людей на такую реакцию как у вас?) Есть вероятность?)
А может это у Куата задание спровоцировать таким образом межнациональную рознь? Правоохранительные органы должны разобраться, откуда блогер получает задания))
[Исправлено: maxsaf, 08.11.2020 - 01:15]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 01:17
Цитата:
В данном контексте Ютуб - площадка, которая не будет нести ответственность за действия своего пользователя Куата)
abaika95:
Вы поняли о чем я,не прикдывайтесь ни одна площадка не отвечает за то что порят ее подписчики)
Вы поняли о чем я,не прикдывайтесь ни одна площадка не отвечает за то что порят ее подписчики)
В данном контексте Ютуб - площадка, которая не будет нести ответственность за действия своего пользователя Куата)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 01:21
Цитата-/А может это у Куата задание спровоцировать таким образом межнациональную рознь? Правоохранительные органы должны разобраться, откуда блогер получает задания))/
И про вас тоже должны узнать или Таноми?)
Цитата-/данном контексте Ютуб - площадка, которая не будет нести ответственность за действия своего пользователя Куата)/
Ютюб надо отменить в Казахстане?)
И про вас тоже должны узнать или Таноми?)
Цитата-/данном контексте Ютуб - площадка, которая не будет нести ответственность за действия своего пользователя Куата)/
Ютюб надо отменить в Казахстане?)
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