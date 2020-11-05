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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 907 из 908«1...905906907908»
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8440
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.11.20 - 22:30
#13591
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Цитата:
abaika95:
Цитата-/Запад сделает выводы и либо перестанет бомбить, либо к себе пускать. Что вам кажется наиболее вероятным?/ Запад сгинет

Франция решила увеличить количество пограничников вдвое. Явно Европа будет закручивать гайки.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8440
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.11.20 - 23:48
#13592
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"Коррупцию нужно приравнять к измене Родине", - заявил председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев

Подробности
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5870
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.11.20 - 00:00
#13593
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2858
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 06.11.20 - 02:30
#13594
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Цитата:
elektron:

???? не вижу ничего :-x Теперь увидел.

[Исправлено: Гога, 06.11.2020 - 09:55]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1928
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.11.20 - 12:45
#13595
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С праздником!

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8440
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 07.11.20 - 23:31
#13596
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Известный казахстанский активист и блоггер Куат Ахметов (Til Maidani) помимо своей основной деятельности занимается, как мне кажется, разжиганием межнациональной розни и ненависти, путем выкладывания на своем ютуб канале провокационных видео.




Является ли это основанием для начала проверки в отношении блоггера, или все таки вся ответственность лежит исключительно на комментаторах?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2094
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 00:02
#13597
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Цитата:
maxsaf:
Является ли это основанием для начала проверки в отношении блоггера, или все таки вся ответственность лежит исключительно на комментаторах?



Вот прочитала о том, как в 1916 г. во время восстания, автохтоны, в основном, не с царскими войсками воевали, а вырезали безоружные и беззащитные (мужчины были призваны в армию. Автохтоны призыву не подлежали) семьи крестьян-переселенцев. Зверства были такие, что преступления нынешних террористов ИГ бледнеют на их фоне.
Может мне тоже казахов возненавидеть?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2094
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 00:30
#13598
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Цитата:
Козлов я:
С праздником!


Ешь ананасы!
Рябчиков жуй!
День твой последний
Приходит, буржуй! :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5707
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 00:52
#13599
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Цитата-/Является ли это основанием для начала проверки в отношении блоггера, или все таки вся ответственность лежит исключительно на комментаторах?/




В данном случае на комментаторах нг же не несёт за вас ответственность что вы тут из Канады под фейком порите?) (Общий вопрос предположение)




Цитата-/Вот прочитала о том, как в 1916 г. во время восстания, автохтоны, в основном, не с царскими войсками воевали, а вырезали безоружные и беззащитные (мужчины были призваны в армию/


Это вы где прочитали можно источник?)




Цитата-/Может мне тоже казахов возненавидеть?/


А вы разве не....
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8440
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 00:57
#13600
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Цитата:
abaika95:
В данном случае на комментаторах нг

Мой вопрос вызвал в вас чувство ненависти к вопросам?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8440
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 00:59
#13601
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Цитата:
abaika95:
под фейком порите

Вот тут я не совсем понял, о чем вы. Скриншот фейковый? Зайдите да сами посмотрите))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5707
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 01:07
#13602
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Цитата-/Мой вопрос вызвал в вас чувство ненависти к вопросам?)/



Вы поняли о чем я,не прикдывайтесь ни одна площадка не отвечает за то что порят ее подписчики)




Цитата-/Вот тут я не совсем понял, о чем вы. Скриншот фейковый? Зайдите да сами посмотрите)/



Вы знаете кто этот коментатор лично? Может это сотрудник ФСБ у которого задание провоцировать людей на такую реакцию как у вас?) Есть вероятность?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8440
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 01:14
#13603
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Цитата:
abaika95:
Вы знаете кто этот коментатор лично? Может это сотрудник ФСБ у которого задание провоцировать людей на такую реакцию как у вас?) Есть вероятность?)

А может это у Куата задание спровоцировать таким образом межнациональную рознь? Правоохранительные органы должны разобраться, откуда блогер получает задания))

[Исправлено: maxsaf, 08.11.2020 - 01:15]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8440
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 01:17
#13604
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Цитата:
abaika95:
Вы поняли о чем я,не прикдывайтесь ни одна площадка не отвечает за то что порят ее подписчики)

В данном контексте Ютуб - площадка, которая не будет нести ответственность за действия своего пользователя Куата)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5707
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.11.20 - 01:21
#13605
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Цитата-/А может это у Куата задание спровоцировать таким образом межнациональную рознь? Правоохранительные органы должны разобраться, откуда блогер получает задания))/



И про вас тоже должны узнать или Таноми?)




Цитата-/данном контексте Ютуб - площадка, которая не будет нести ответственность за действия своего пользователя Куата)/



Ютюб надо отменить в Казахстане?)
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