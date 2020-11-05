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maxsaf:

Является ли это основанием для начала проверки в отношении блоггера, или все таки вся ответственность лежит исключительно на комментаторах?

Цитата:Вот прочитала о том, как в 1916 г. во время восстания, автохтоны, в основном, не с царскими войсками воевали, а вырезали безоружные и беззащитные (мужчины были призваны в армию. Автохтоны призыву не подлежали) семьи крестьян-переселенцев. Зверства были такие, что преступления нынешних террористов ИГ бледнеют на их фоне.Может мне тоже казахов возненавидеть?