Отправлено: - 21:23

abaika95:

Такого фасона? Наши модники даже рассматривать это не будут если это минимум под 10 тыс баков стоить не будет,фуфайка обыкновенная )

Цитата:Да ладно) за той курточкой "от шефа" в единственном экземпляре которая, толпы охотились