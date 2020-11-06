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≡ Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области поручила МВК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40286
Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области поручила МВК
Отправлено: 06.11.20 - 21:56
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Вице-премьер указал на слабую работу местных государственных органов, акиматов ряда городов и районов области по стабилизации эпидемиологической ситуации, поручил усилить контроль за соблюдением рекомендаций Минздрава.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5870
Re: Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области...
Отправлено: 06.11.20 - 21:56
#1
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Не ну а что путь Минздрав страной руководит. Раз правительству не под силу, распустить может лишних. Экономия будет... :lol:
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
55
Re: Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области...
Отправлено: 07.11.20 - 00:03
#2
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Комментарии про барановирус удаляют,не нравится правда
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
55
Re: Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области...
Отправлено: 07.11.20 - 00:20
#3
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Сколько можно кошмарить народ,ваши блок посты и остальная дребядень,быстрее сдохнем от нервотрёпки чем от барановируса
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4229
Re: Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области...
Отправлено: 07.11.20 - 03:40
#4
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Я иногда вообще не понимаю о результате принимаемых решений, они настолько абсурдны и нелогичны что просто удивительно!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8435
Re: Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области...
Отправлено: 07.11.20 - 05:11
#5
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Первая фотка - лайк. Зачем закупать где-то маски, когда можно поставить машинку и штамповать медицинские маски. И уже пора швей освободить от пошива тряпочных масок, пусть одежду лучше шьют.
Такую куртку пусть всем шьют:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5703
Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области поручила МВК
Отправлено: 07.11.20 - 12:00
#6
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Цитата-/Такую куртку пусть всем шьют/



Че ты Макс завидуешь и.о.президента Кыргызстана что он такую куртку себе позволить может?) Так устройте революцию у себя в Канаде,ты не факт но вот ваш президент тоже себе такую куртку купит)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5703
Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области поручила МВК
Отправлено: 07.11.20 - 12:01
#7
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Цитата-/Вице-премьер указал на слабую работу местных государственных органов, акиматов ряда городов и районов области по стабилизации эпидемиологической ситуации,/


Это слабая работа была ещё?? Это что тогда в тех областях происходит где работа отличная? Всех дома закрыли?)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5870
Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области поручила МВК
Отправлено: 07.11.20 - 12:43
#8
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Цитата:
maxsaf:
Такую куртку пусть всем шьют:

Чёт дорогая фуфайка то? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8435
Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области поручила МВК
Отправлено: 07.11.20 - 12:50
#9
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Цитата:
elektron:
Чёт дорогая фуфайка то?

На швейке уже шили наподобие, правда в единственном экземпляре, только у шефа)) и цена была раз в 100 дешевле)) но их перепрофилировали под шитье масок - маски же щас нужнее, зима подождет ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8435
Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области поручила МВК
Отправлено: 07.11.20 - 13:19
#10
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Цитата:
abaika95:
Че ты Макс завидуешь

Я наоборот ратую за то, чтобы костанайцы тоже могли купить хорошую недорогую верхнюю одежду местного пошива - что в этом плохого?)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1155
Re: Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области...
Отправлено: 07.11.20 - 13:29
#11
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Цитата:
сайлау курманов:
вообще не понимаю


Я тоже: только в плане что ГОС.ЧИНОВНИКИ сами нарушают своими же руками написанные предписания: ЗАПРЕТИТЬ совещания и прочие встречи, только в режиме ОНЛАЙН.
Что то они зачастили в наш регион: только вчера был главный борец с коррупцией, сегодня главный борец с коронавирусом.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1155
Re: Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области...
Отправлено: 07.11.20 - 13:38
#12
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Цитата:
elektron:
Чёт дорогая фуфайка то?


А, он её не покупал, ему её подарили друзья в честь головокружительной карьеры: из простого ЗЕКА в Презмденты, буквально за пару дней.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5703
Re: Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области...
Отправлено: 07.11.20 - 16:17
#13
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Цитата-/Я наоборот ратую за то, чтобы костанайцы тоже могли купить хорошую недорогую верхнюю одежду местного пошива - что в этом плохого?)/



Такого фасона? Наши модники даже рассматривать это не будут если это минимум под 10 тыс баков стоить не будет,фуфайка обыкновенная )
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8435
Re: Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области...
Отправлено: 07.11.20 - 21:23
#14
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Цитата:
abaika95:
Такого фасона? Наши модники даже рассматривать это не будут если это минимум под 10 тыс баков стоить не будет,фуфайка обыкновенная )

Да ладно) за той курточкой "от шефа" в единственном экземпляре которая, толпы охотились :lol:
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