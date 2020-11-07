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≡ Свободный пропуск на случай карантина или почем работа куръера
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40286
Свободный пропуск на случай карантина или почем работа куръера
Отправлено: 07.11.20 - 20:12
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Здравствуйте! Нашел интересное предложение курьером от 250 до 350 тысяч тенге в месяц. Спросил,что за куръер такой за эти деньги. Мне не стесняясь ответили,что это работа по установке закладок. И выдадут "пропуск на свободное перемещение" на случай карантина.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4229
Re: Свободный пропуск на случай карантина или почем работа...
Отправлено: 07.11.20 - 20:12
#1
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Если сильно захотеть, и наркотики и коррупцию и всё плохое можно искоренить. Только вот тогда потребуется метод топора, поэтому депутаты никогда не примут подобные законы потому что слишком много их знакомых и друзей имеют с этого свою долю. Например, куда делись деньги с руденского колеса? Кто идею подавал? На очень высоком уровне решалась Сия затея...
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5870
Свободный пропуск на случай карантина или почем работа куръера
Отправлено: 07.11.20 - 20:21
#2
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:lol:
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