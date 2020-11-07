Re: Свободный пропуск на случай карантина или почем работа...

Отправлено: - 20:12

Если сильно захотеть, и наркотики и коррупцию и всё плохое можно искоренить. Только вот тогда потребуется метод топора, поэтому депутаты никогда не примут подобные законы потому что слишком много их знакомых и друзей имеют с этого свою долю. Например, куда делись деньги с руденского колеса? Кто идею подавал? На очень высоком уровне решалась Сия затея...