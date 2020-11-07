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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20372
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.11.20 - 18:35
#4696
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Я - нет. А вы все - должны... :lol: :oops:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1928
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.11.20 - 18:55
#4697
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5867
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.11.20 - 19:03
#4698
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Цитата:
Козлов я:

"777" три семёрки не хватает :-x
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20372
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.11.20 - 19:20
#4699
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Цитата:
elektron:
"777" три семёрки не хватает

Я сразу и не заметил.После школы - начал.
Уже память не та - была... :lol: ;-)
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