Отправлено: - 19:12

elektron:

А Вы полагаете, девушка проглядела несущийся автомобиль?

Цитата:как и многие шла и может быть разговаривала по телефону сотовому. и не заметила, как и все которые им пользуются, едующий автомобиль. а водитель, также как и все, управляя транспортным средством, тем более в сельской местности, управляя им разговаривал по сотовому телефону. камер нет. и никто ничего не докажет. а водиле дадут лет 10 с пожизненным лишением прав.